Чувство корабля

Несколько лет назад с началом переоснащения кораблями новейших проектов Каспийская флотилия испытывала определённую нехватку подготовленных командных кадров. Сегодня же должности командиров кораблей укомплектованы, как говорится, на все сто. Более того, из числа помощников командиров подготовлен резерв на вырост. В этом плане характерно становление гвардии капитан-лейтенанта Виталия Бабахина как помощника командира малого артиллерийского корабля «Махачкала» проекта 21630.

…До 17 лет море ему приходилось видеть разве что в кино да на картинках. Ведь он родился в Якутии в семье тех самых энтузиастов, которые отправились по зову сердца осваивать этот суровый край. Там, в посёлке Светлый Мирнинского района, Виталий окончил среднюю школу и по направлению военкомата поехал поступать на ракетно-артиллерийский факультет Балтийского военно-морского института.

– Почему выбрали профессию именно флотского офицера? – интересуюсь у Бабахина.

– Отец родом из Калининграда. Он часто мне рассказывал о родном городе, о Балтике, о военных моряках. Вот я с детства и загорелся мечтой поехать в этот янтарный край, чтобы учиться на флотского командира, – вспоминает Виталий.

После окончания в 2010 году Балтийского ВМИ молодой офицер получил назначение на должность командира БЧ-2 – помощника командира ракетного катера «Ступинец» Каспийской флотилии. Но в связи с постановкой этой боевой единицы в ремонт становление лейтенанта проходило на ракетных катерах ещё советской постройки. Когда в 2012 году началось формирование экипажа на строящийся в Санкт-Петербурге малый артиллерийский корабль «Махачкала», Бабахина назначают помощником его командира.

Поначалу Виталия одолевали сомнения: по плечу ли новая должность, ведь «Махачкала» – корабль совсем иного класса. Если на ракетном катере ход обеспечивается вращением винтов, то на корабле проекта 21630 движение осуществляется с помощью водомётных движителей и система управления намного совершенней той, что существовала на подлежавших списанию боевых единицах. Фактически молодому офицеру предстояло пройти переквалификацию, да ещё в условиях приёмки корабля.

Но сомнения лейтенанта рассеялись сразу после его знакомства с только что назначенным командиром «Махачкалы» капитаном 3 ранга Аюпом Дадаевым. За Дадаевым уже тогда закрепилась репутация опытного судоводителя, успешно командовавшего базовым тральщиком, а затем большим ракетным катером.

Под руководством Дадаева экипаж быстро, без раскачки принял корабль у промышленности. Были успешно проведены государственные испытания. А вместе с экипажем в считаные месяцы вырос как профессионал и лейтенант Бабахин. Аюп Дадаев стал для него лучшим наставником на пути становления как боевого заместителя командира корабля.

Характерной особенностью СКШУ «Кавказ-2016» стало то, что проверяющие особое внимание обращали на умение командира корабля и его заместителя принимать нестандартные решения

Сразу после принятия в состав ВМФ России новый корабль принял участия в VI Международном военно-морском салоне, проходившем в Северной столице. По его итогам экипаж удостоился грамоты. Кроме того, «Махачкала» была представлена в качестве корабля-хозяина шведской военно-морской делегации, посетившей Санкт-Петербург летом 2013 года.

– Вместе с командиром довелось мне принимать зарубежных гостей, угощать их обедом вот за этим столом, – с улыбкой вспоминает Виталий недалёкое прошлое во время разговора со мной в кают-компании корабля.

Сегодня гвардии капитан-лейтенант Бабахин в своём соединении самый опытный среди помощников командиров кораблей. Когда в прошлом году прежнего командира капитана 3 ранга Дадаева выдвинули на вышестоящую должность, Бабахин стал надёжным боевым заместителем для нового командира, прибывшего на повышение из другой части…

2016 год по интенсивности боевой подготовки, по числу внезапных проверок и выполненных учебных задач в море превзошёл все прошлые учебные периоды. Первый выход в морской полигон МАК «Махачкала» совершил в феврале в процессе внезапной проверки гвардейской Белградской бригады кораблей ОВР инспекцией Минобороны. Произошло это сразу после сдачи экипажем 1-й курсовой задачи. Выходить в море пришлось за ледоколом, поскольку на Волге ещё стоял лёд. Экипаж тогда с высокой точностью поразил главным калибром морскую мишень, без замечаний вернулся в базу. Свою готовность успешно выполнять в море задачи по предназначению экипаж подтвердил также во время сдачи задач К-2 и «С». А летом МАК «Махачкала» участвовал в двух зачётных тактических учениях, на отлично выдержал испытание очередной внезапной проверкой.

И вот недавно корабль вернулся из центральной части Каспийского моря, где в составе КУГ 5–10 сентября участвовал в СКШУ «Кавказ-2016». Характерной особенностью этого учения стало то, что проверяющие особое внимание обращали на умение командира корабля и его заместителя принимать нестандартные решения, на их способность упреждать действия «противника». Посредники, находившиеся на борту корабля при отработке задач по плану СКШУ, отметили уверенные действия гвардии капитан-лейтенанта Бабахина в роли командира корабля при принятии решения на применение оружия, на совершение манёвра. Было подтверждено, что помощник командира как судоводитель отлично чувствует корабль, проявляет находчивость и выдержку в сложной тактической обстановке.