Войска, кующие победу

•1 октября – День Сухопутных войск





Главнокомандующий Сухопутными войсками

генерал-полковник Олег САЛЮКОВ:

«Продолжается планомерное комплектное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения в рамках реализации Государственной программы вооружения с учётом решения Верховного Главнокомандующего о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70 процентов».

– Олег Леонидович, как вы оцениваете действия военнослужащих, командного звена при проведении внезапных проверок в этом году и стратегического командно-штабного учения «Кавказ-2016»?

– В ходе внезапных проверок Сухопутные войска выполняли различные задачи, перегруппировывались на большие расстояния и действовали на незнакомых полигонах.

Оценивая результаты внезапных проверок, можно с уверенностью сказать: уровень обученности личного состава соединений Сухопутных войск обеспечивает решение всех возложенных на них задач.

Главным мероприятием боевой подготовки и главным экзаменом для соединений и частей Сухопутных войск стало СКШУ «Кавказ-2016», которое показало возросший уровень слаженности органов военного управления, боевой выучки личного состава, его готовности к действиям в любых условиях обстановки.

Для ведения территориальной обороны в ходе СКШУ «Кавказ-2016» были сформированы подразделения территориальных войск. Некоторые из них впервые были укомплектованы резервистами. После проведения боевого слаживания они со штатным вооружением военно-транспортной авиацией были переброшены из Сибири и Заполярья в Крым для выполнения учебно-боевых задач по охране и обороне военных объектов и уничтожения незаконных вооружённых формирований и диверсионно-разведывательных групп «противника». Задачи были выполнены в полном объёме.

Венцом мероприятий боевой подготовки ракетчиков и артиллеристов стала демонстрация ими своих возможностей и профессиональной выучки в ходе СКШУ «Кавказ-2016», где на практике было реализовано создание разведывательно-ударных и разведывательно-огневых контуров для нанесения ракетных и огневых ударов. Эти действия оценены на «отлично». Особо отличились соединения ракетных войск и артиллерии Южного военного округа.

В ходе самого СКШУ «Кавказ-2016» командиры формирований ПВО проявили себя профессионально грамотными офицерами. Высокий уровень подготовки личного состава возглавляемых ими соединений, частей и подразделений позволил успешно выполнить поставленные задачи, в том числе на этапе практических боевых стрельб. К примеру, на полигоне Капустин Яр была создана мишенная обстановка, по характеристикам и количеству мишеней сопоставимая с массированным авиационным ударом воздушного противника.

В целом личный состав соединений, частей и подразделений Сухопутных войск в ходе проведённых проверок и учений, в том числе СКШУ «Кавказ-2016», показал твёрдые знания и прочные навыки в боевой работе на закреплённой за ним технике.

– Меняются ли в последнее время приоритеты боевой подготовки общевойсковых, танковых, зенитных ракетных, артиллерийских и других боевых подразделений и частей Сухопутных войск? Чему сейчас – с учётом нынешней степени развития средств вооружённой борьбы ведущих армий мира – в первую очередь должны обучаться Сухопутные войска?

– Основные задачи боевой подготовки – это повышение либо поддержание полевой выучки личного состава соединений, частей и подразделений на уровне, необходимом для выполнения задач по предназначению, осуществление мероприятий по поддержанию в боеготовом состоянии штатного вооружения, военной и специальной техники и освоение поступающих новых образцов. Это и есть основные приоритеты боевой подготовки.

Отмечу, что в 2017 году в Сухопутных войсках планируется поэтапное слаживание соединений. Основным содержанием зимнего периода обучения станет слаживание рот, которое завершится ротными тактическими учениями. В летнем периоде обучения будет проведено слаживание батальонов и дивизионов, по завершении которых намечены батальонные тактические и тактико-специальные учения.

Венцом подготовки станут бригадные и полковые тактические учения, а итогом – СКШУ «Запад-2017». Конечно же, продолжится популяризация международных конкурсов, таких как «Танковый биатлон», «Суворовский натиск», «Мастера артиллерийского огня», «Чистое небо» и другие.

– Есть ли проблемы с комплектованием Сухопутных войск солдатами и сержантами по контракту? Какова их численность в настоящее время?

– Численность военнослужащих по контракту на должностях прапорщиков, сержантов и солдат в Сухопутных войсках к концу 2016 года составит около 130 тысяч человек. С начала года набрано более 15,5 тысячи военнослужащих, и сейчас их численность достигла более 109 тысяч человек (85,3 процента от планового показателя).

– Какими темпами идёт перевооружение Сухопутных войск в рамках Госпрограммы вооружения до 2020 года?

– В настоящее время Сухопутные войска полностью оснащены всем необходимым вооружением и военной техникой. При этом их исправность доведена до плановых показателей.

Продолжается планомерное комплектное переоснащение Сухопутных войск современными образцами вооружения в рамках реализации Государственной программы вооружения с учётом решения Верховного Главнокомандующего о доведении доли современных образцов к исходу 2020 года до 70 процентов.

Параллельно реализуется комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по созданию перспективных образцов военной техники и вооружения и модернизации уже существующих.

– Насколько интенсивно в техническом и профессиональном плане развиваются ракетные войска и артиллерия и ПВО Сухопутных войск?

– Начну с ракетных войск и артиллерии. С учётом современной степени развития средств вооружённой борьбы ведущих армий мира конечной целью их строительства определён переход в качественно новое состояние – разведывательно-огневую систему, основными составляющими которой являются подсистемы разведки, поражения и боевого обеспечения, объединённые единой автоматизированной системой управления, обеспечивающей в реальном масштабе времени вскрытие объектов противника и их поражение.

В этих целях к 2020 году планируется завершить переоснащение соединений и частей ракетных войск и артиллерии на современные ракетные и артиллерийские комплексы, а также высокоэффективные комплексы автоматизированного управления и разведки.

В настоящее время на завершающей стадии находится разработка нового межвидового артиллерийского комплекса «Коалиция-СВ» с инновационным режимом стрельбы «Шквал огня», в ходе которого несколько снарядов, выпущенных из одного орудия под разными углами, одновременно достигают цели. Боевые возможности комплекса в два раза превышают все существующие отечественные и зарубежные образцы.

Главным экзаменом для соединений и частей Сухопутных войск стало СКШУ «Кавказ-2016»

Создана реактивная система залпового огня нового поколения «Торнадо-С» с увеличенными характеристиками по дальности, точности стрельбы и новыми реактивными снарядами повышенного могущества. В реактивные подразделения поступают системы залпового огня «Торнадо-Г», обладающие возможностью автоматического наведения боевой машины на цель.

Противотанковые подразделения оснащаются новым противотанковым ракетным комплексом «Хризантема-С» с уникальной способностью пробивать броневую защиту всех современных танков, действовать в ночное время и сложных метеорологических условиях.

Созданы и поступают в войска новые средства радиолокационной (РЛС «Аистёнок», «Зоопарк-1М»), звуковой (АЗК-7М), оптико-электронной (ПРП-4А) разведки. Также в артиллерийские формирования поступают комплексы беспилотных летательных аппаратов, предназначенные для ведения разведки и обслуживания стрельбы артиллерии. Они имеют современную разведывательную аппаратуру и средства обработки информации, что позволило увеличить дальность разведки и обслуживания стрельбы, осуществлять автосопровождение целей, а также обеспечить автоматизированную передачу разведывательных сведений на средства поражения.

Приняты на снабжение комплексы средств автоматизированного управления «Урал», «Канонада», «Нокаут», обеспечивающие оперативность, скрытность и устойчивость управления формированиями ракетных войск и артиллерии.

– Перевооружение ракетных формирований с ракетного комплекса «Точка» и «Точка-У» на современный «Искандер-М» идёт?

– На сегодня большая часть ракетных бригад уже имеет на вооружении этот комплекс. Процесс перевооружения продолжается в плановом порядке. Поставка комплекса полностью синхронизирована со строительством объектов инфраструктуры для его размещения.

Вооружение и военная техника ракетчиков и артиллеристов высокотехнологичны и соответственно требуют от личного состава профессиональных знаний и навыков. В этих целях на снабжение принят тренажёр для подготовки расчётов пусковых установок ракетного комплекса «Искандер-М». Курсанты Михайловской военной артиллерийской академии успешно отрабатывают учебные задачи на данном тренажёре. Продолжается разработка единого комплекса учебно-тренировочных средств для этого комплекса «Искандер-М», включающего в себя помимо тренажёра пусковых установок тренажёры командно-штабной машины, пункта подготовки информации, вождения базового шасси.

В аналогичном направлении ведётся разработка тренажёров для всех современных артиллерийских систем. Это позволит повысить интенсивность проводимых мероприятий боевой подготовки, а также уменьшать финансовые расходы на подготовку специалистов.

Что касается войсковой ПВО, то продолжается оснащение подразделений современными зенитными ракетными комплексами. Это прежде всего высоко помехозащищённый ЗРК «Бук-МЗ», одна самоходная установка которого способна одновременно вести стрельбу по шести воздушным целям. В этом году указанное вооружение будет поставлено в одну из бригад ЮВО.

В общевойсковые соединения с начала года начал поступать зенитный ракетный комплекс «Тор-М2». Боевая машина комплекса «Тор-М2» является всепогодным, автономным мобильным боевым средством, имеющим повышенную проходимость, достаточную огневую мощь и помехозащищённость, малое время реакции от момента обнаружения цели до пуска ракеты, высокую вероятность поражения целей, находящихся в зоне поражения. Сегодня это единственный в мире комплекс в своём классе вооружения, способный вести разведку воздушных целей и стрельбу в движении.

В целях обеспечения ПВО в Арктической зоне и условиях Крайнего Севера сейчас разрабатывается полностью автономный зенитный ракетный комплекс малой дальности «Тор-М2ДТ» (адаптированный к особо тяжёлым климатическим условиям), способный решать боевые задачи в условиях экстремально низких температур и сложной пересечённой местности.

Продолжается оснащение подразделений ПВО современным переносным зенитным ракетным комплексом «Верба», одним из лучших в мире в своём классе.

На этапе завершения разработка перспективного мобильного зенитного артиллерийского комплекса с пассивными средствами разведки и сопровождения воздушных целей. В рамках работ создаётся не только боевая установка, но и средства технического обслуживания, обучения, и, что очень важно, комплект боеприпасов, в том числе многофункциональный выстрел с дистанционным подрывом и управляемый артиллерийский снаряд.

– Расскажите, пожалуйста, о динамике поставок в войска боевой экипировки военнослужащих Сухопутных войск «Ратник»? Каковы перспективы её развития?

– «Ратник» – это экипировка военнослужащих не только Сухопутных войск, но и Воздушно-десантных войск, морской пехоты и специальных войск. Но главную координирующую роль при её разработке выполняли специалисты Сухопутных войск. В войска поступило уже около 100 тысяч комплектов, которые очень активно используются в процессе боевой подготовки.

Опытно-войсковая эксплуатация показала, что экипировка удобна и эргономична, особых нареканий у военнослужащих не вызывает, поэтому прорабатывается вопрос об увеличении поставок до 70 тысяч комплектов в год. Но процесс совершенствования не останавливается, и уже сейчас специалисты ведущих научных организаций и предприятий промышленности ищут пути совершенствования элементов комплекта боевой экипировки в научно-исследовательской работе «Ратник-3». Думаю, что наиболее удачные технические решения из «Ратника» в неё войдут, но это будет экипировка принципиально нового уровня по всем составляющим системам: защиты, поражения, жизнеобеспечения, управления и энергообеспечения, с применением экзоскелетных конструкций, системой вывода информации и целеуказания на забрало или защитные очки, системами поддержания микроклимата и мониторинга состояния военнослужащего.

– Какие перспективные образцы вооружения и техники разрабатываются для Сухопутных войск? Что нового, передового, уникального предложила войскам оборонная промышленность на форуме «Армия-2016»?

– Специалисты Сухопутных войск очень тесно взаимодействуют с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, поэтому обо всех наработках мы знаем и внимательно их отслеживаем.

В ходе Международного военно-технического форума «Армия-2016» предприятия ОПК продемонстрировали свои перспективные разработки как в статике, так и в динамике. Большинство из представленных образцов хорошо нам знакомы, так как разрабатываются для Минобороны РФ в рамках государственного оборонного заказа. Так, в ходе форума проведён закрытый динамический показ ходовых возможностей и демонстрация стрельб перспективных образцов бронетанкового вооружения и техники, в частности танка «Армата», БМП «Курганец-25» и «Бумеранг». Кроме того, предприятия промышленности продемонстрировали много инновационных разработок в области создания робототехнических комплексов военного назначения и беспилотной авиации, в которых широко используются элементы искусственного интеллекта.

– Октябрь в Вооружённых Силах – месяц итоговой проверки. На что проверяющие из Главного командования Сухопутных войск – в соответствии с вашими указаниями – будут обращать наибольшее внимание?

– В этом году комиссии Главного командования Сухопутных войск подвергнут проверке подчинённые учебные центры, а также соединения и части армейского корпуса Восточного военного округа. Особое внимание будет обращено на комплексную и объективную оценку уровня организации территориальной обороны, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, состояния боевой подготовки и антитеррористической деятельности соединений и частей. Получит оценку личное участие должностных лиц всех уровней по подготовке войск к выполнению боевых задач, методическая подготовка офицеров, в особенности звена «взвод – рота». Обратим особое внимание на исключение случаев завышения полученных органами управления и войсками результатов.