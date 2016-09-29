Бои продолжаются

Первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир провёл в среду очередной брифинг для журналистов, проинформировав их о развитии ситуации в Сирийской Арабской Республике. Режим прекращения боевых действий в этой стране, как известно, был сорван на прошлой неделе по вине подконтрольных США незаконных вооружённых формирований. В различных провинциях Сирии возобновились бои, особенно напряжённое противоборство наблюдается в Алеппо.

Для выполнения договорённостей с США по прекращению боевых действий в Сирии и нормализации гуманитарной ситуации в блокированных районах российской стороной были предприняты конкретные шаги, указал первый заместитель начальника ГОУ. Так, необходимая работа была проведена с вооружёнными силами Сирии по прекращению наступательных действий в районе города Алеппо. Дислокация всех проправительственных подразделений была заморожена по состоянию на 19 часов 12 сентября, как это и было согласовано российской и американской сторонами. Режим прекращения боевых действий, введённый на 48 часов, неоднократно продлевался по инициативе российской стороны сначала на 48, а затем на 72 часа.

С использованием технических средств был организован постоянный мониторинг обстановки в районе автотрассы Кастелло (на северо-западе провинциального центра Алеппо. – Ред.). По ней должен осуществляться основной поток гуманитарной помощи ООН в восточную часть города, которая находится в зоне незаконных вооружённых формирований, подконтрольных как террористическим группировкам, так и так называемой умеренной оппозиции. На западном участке этой дороги был оборудован пропускной пункт для организации согласованного сторонами контроля транспорта, передвигающегося в направлении удерживаемой боевиками части города.

Российским Центром по примирению враждующих сторон был организован отвод тяжёлой техники вооружённых сил Сирии от дороги Кастелло. Российские специалисты Центра развернули совместно с представителями ООН в Сирии работу по проводке с территории Турции по дороге Кастелло гуманитарного конвоя для нужд восточной части Алеппо, не дожидаясь окончательного решения всех организационных вопросов, зафиксированных в российско-американских договорённостях. Однако эта инициатива была отвергнута структурами, контролирующими ситуацию в восточной части города.

Также были достигнуты договорённости в отношении организации доступа гуманитарного транспорта в Алеппо по южной дороге через район Рамуси. «Мы рассчитывали, что США развернут аналогичную работу с подконтрольными им отрядами оппозиции, которые будут соблюдать режим прекращения огня и начнут синхронный отвод техники из согласованных районов», – указал генерал-лейтенант Познихир. По его словам, ожидалось, что США обеспечат разделение оппозиции и отрядов «Джебхат ан-Нусры», чтобы создать условия для дальнейшей совместной работы по определению целей и поражения формирований террористов. «Мы, – сказал Виктор Познихир, – были готовы продлевать режим прекращения огня последовательно, стремясь сделать его бессрочным».

Наиболее напряжённые боевые действия ведутся юго-западнее и севернее Алеппо, а также северо-восточнее и северо-западнее города Хама

Однако режим прекращения боевых действий был сорван боевиками. Вместо снижения интенсивности обстрелов позиций правительственных войск активность бандформирований возросла в разы. При этом наблюдалось усиление координации действий различных отрядов боевиков, руководство которыми осуществлялось из единого оперативного центра управления. Вместо размежевания оппозиции и «Джебхат ан-Нусры» темой дня стали заявления полевых командиров о присоединении их отрядов к этой экстремистской организации (она запрещена в РФ и ряде стран. – Ред.) и об отказе соблюдать режим прекращения огня. В этих условиях сирийское командование было вынуждено принять ответные меры против бандформирований.

В результате обстановка в Сирийской Арабской Республике существенно обострилась. В провинциях Алеппо и Хама отряды оппозиции, воспользовавшись семидневным перемирием, пополнили запасы боеприпасов и вооружения, осуществили перегруппировку и перешли к активным наступательным действиям с целью захвата новых территорий.

Наиболее напряжённые боевые действия ведутся юго-западнее и севернее Алеппо, а также северо-восточнее и северо-западнее города Хама. Только за прошедшие сутки, сообщил генерал-лейтенант Познихир, количество обстрелов со стороны бандформирований составило 78, в том числе в Алеппо – 47. При этом отмечается увеличение интенсивности обстрелов жилых кварталов западной части города (контролируются правительственными силами. – Ред.), в результате которых ежедневно гибнет и получает ранения значительное количество мирных граждан.

«Нам стало известно, – заявил первый заместитель начальника ГОУ, – что террористические группировки готовят провокационные удары химическими снарядами по позициям сирийской армии и жилым кварталам в восточной части Алеппо в целях обвинения в этом правительственных войск».

Одновременно ухудшилась обстановка на севере Сирии, где в нарушение норм международного права подразделения вооружённых сил Турции совместно с подконтрольными им отрядами «Свободной сирийской армии» (ССА) продолжают проведение операции «Щит Евфрата». В ходе наступления вторгшиеся подразделения продвинулись в глубину сирийской территории на 10 – 20 километров и в настоящее время осуществляют восстановление боеспособности и перегруппировку.

Российской стороной отмечаются периодические боестолкновения отрядов ССА и подразделений турецкой армии с формированиями курдского ополчения на севере провинции Алеппо. Вместе с тем боевики террористического «Исламского государства» активного сопротивления наступающим подразделениям ССА практически не оказывают и организованно отходят в южном и юго-восточном направлениях.

Несмотря на обострение обстановки, Российский Центр примирения продолжает работу по вовлечению в процесс примирения враждующих сторон. Общее количество населённых пунктов, чьи главы подписали соглашения по подключению к мирному процессу, достигло 685. Осуществляется доставка гуманитарной помощи в наиболее пострадавшие районы. Совместно с ООН и сирийскими властями организована доставка гуманитарных грузов в шесть населённых пунктов.

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Судя по сообщениям информационных агентств и специальных корреспондентов «Красной звезды», обстановка в Сирии на момент подписания номера оставалась крайне сложной и чреватой дальнейшей эскалацией. Определённые политические круги США продолжают пытаться оказывать давление на Россию, целенаправленно организуя «утечки информации». Так, в четверг агентство Рейтер и газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на источники в Белом доме сообщили, что администрация США приступила якобы к изучению мер по усилению военной поддержки сирийской оппозиции, рассматривается также возможность начала ударов по позициям правительственной армии Сирии.

По данным собеседников СМИ, обсуждение проходит на уровне экспертов, конкретных предложений для одобрения президенту США ещё не представили. В Белом доме начавшуюся дискуссию называют «вынужденной». Один из вариантов разрешения конфликта, утверждает Рейтер, предполагает выдачу своеобразного разрешения странам Персидского залива, которые поддерживают оппозицию в Сирии, поставлять противникам Башара Асада «высокотехнологичные виды вооружения».

Кроме того, по данным Рейтер, вооружённые формирования противников Башара Асада уже получили из-за рубежа ракеты нового типа для РСЗО «Град». Поставки начались после того, как сирийская армия перешла в наступление в Алеппо, рассказал агентству один из полевых командиров боевиков. Количество и качество полученных ракет он назвал «превосходным». Какое именно государство передало боеприпасы, боевик не уточнил. По его словам, ракеты для «Градов» поставлялись и в прошлом, но боеприпасы такого типа были получены впервые. Дальность действия новых ракет достигает 40 км, в то время как прежде боевикам передавались боеприпасы с дальностью стрельбы до 20 км.