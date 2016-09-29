В едином замысле

«Учитывая, что обстановка на внешних границах Содружества далека от стабильности, перед нами стоит общая задача не допустить распространения терроризма на пространство СНГ.

Необходимо расширять сотрудничество в сфере обороны и безопасности в сложившейся непростой ситуации». Об этом заявил начальник Генерального штаба Вооружённых Сил Российской Федерации – первый заместитель министра обороны генерал армии Валерий Герасимов, открывая заседание Комитета начальников штабов вооружённых сил государств – участников Содружества Независимых Государств. Под его председательством оно прошло в четверг в Санкт-Петербурге.

По словам начальника российского Генштаба, военное сотрудничество в формате СНГ позволяет успешно развивать взаимодействие по широкому спектру направлений. Правовой основой такого взаимодействия является концепция военного сотрудничества государств – участников СНГ до 2020 года, утверждённая Советом глав государств СНГ. «Концепцией предусмотрено укрепление наших вооружённых сил, обеспечение национальной безопасности, развитие добрососедских отношений, и сегодняшнее заседание комитета является важным шагом на этом пути», – подчеркнул российский военачальник.

Валерий Герасимов также констатировал, что проведённые в августе-сентябре текущего года Армейские международные игры, Международный военно-технический форум «Армия-2016», а также другие совместные мероприятия этого года свидетельствуют о больших возможностях и перспективах военного сотрудничества стран Содружества.

Военное сотрудничество в формате СНГ позволяет успешно развивать взаимодействие по широкому спектру направлений

В ходе заседания его участники обсудили планы взаимодействия в военной сфере, подвели итоги многостороннего сотрудничества и согласовали совместные мероприятия армий Содружества на будущий год. В связи с сохраняющейся опасностью террористических атак на заседании прошёл откровенный обмен мнениями и опытом противодействия международному терроризму, в том числе с учётом практики действий российских военнослужащих в Сирии.

Главы военных делегаций Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, России, Таджикистана и Туркменистана заслушали также доклад начальника инженерных войск Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенанта Юрия Ставицкого о результатах действий российских военнослужащих по разминированию местности и объектов сирийской Пальмиры. Комитет начальников штабов стран СНГ рассмотрел проект соглашения о совместном инженерном подразделении и согласовал его параметры.

Особое внимание в ходе заседания начальники генеральных штабов вооружённых сил стран Содружества уделили развитию совместных систем военного назначения. Участники заседания обсудили, в частности, планы по созданию единой геоинформационной системы. Как пояснил «Красной звезде» начальник топографической службы Вооружённых Сил РФ полковник Александр Зализнюк, это позволит объединить национальные автоматизированные системы управления на территории стран СНГ и унифицировать процессы обмена информацией между органами военного управления.

«На полях» заседания начальник российского Генерального штаба провёл двусторонние встречи со своими коллегами из Казахстана, Таджикистана и Туркменистана.