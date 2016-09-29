У кромки взлётной полосы

Лётчик, к тому же военный, – профессия, несомненно, героическая, преисполненная полной отваги, романтики, окружённая всеобщим уважением. Но для того чтобы современный самолёт, а точнее – авиационный комплекс, успешно выполнил боевую задачу в воздухе, прибавив славы пилоту, необходим столь же самоотверженный труд десятков других авиационных специалистов, часто остающихся «за кадром».

Большинство из них призваны сделать всё, чтобы крылатая машина успешно стартовала в небо. Но среди них есть специалисты, чья забота не поднимать летательный аппарат в воздух, а, наоборот, останавливать стремительный бег стальной птицы по взлётно-посадочной полосе после возвращения на родной аэродром. Специальный корреспондент «Красной звезды» провёл несколько часов в группе подготовки и регламента тормозных парашютных систем во время боевых вылетов нашей авиации с аэродрома Хмеймим и убедился, насколько эта работа трудна и ответственна.

...Вид человека на краю взлётно-посадочной полосы, «голосующего» поднятой рукой только что приземлившемуся бомбардировщику, и как будто взывающего подбросить его до ближайшей рулёжки, у несведущего может вызвать недоумение. Вместе с тем это обычное дело: один из специалистов группы подготовки и регламента тормозных парашютных систем, находящийся на «подборке», даёт отмашку пилоту на сброс куполов. Здесь очень важно уловить момент, когда скорость самолёта достаточно уменьшилась, чтобы не травмировать колёсную резину и в то же время не допустить, чтобы парашюты волочились по бетонке, стираясь, как о наждак.

В этом деле у тормозников (так называют специалистов группы в авиаполку) опыт колоссальный. Полёты на авиабазе Хмеймим длятся сутками в течение уже многих месяцев. И если лётчики после вылета должны отдыхать, то у наземников такая возможность бывает нечасто, тем более у специалистов группы тормозных парашютов. Самолёт всегда должен быть в готовности к вылету, да и резерв также необходим.

Это позволило в круглосуточном режиме и без единого сбоя обеспечить все вылеты нашей авиации на боевые задания

– Коллектив у нас сплочённый, дружный. Поведение каждого на виду, увильнуть от работы, трудиться меньше других просто невозможно, – рассказывает начальник группы Владимир Леснюк (все фамилии в материале изменены). – Да и нет таких среди нас. Не выдержав нагрузок, некоторые стараются всеми правдами и неправдами перейти на другую специальность. Оно и к лучшему. Зато на каждого оставшегося могу положиться на сто процентов.

В том, что всё на самом деле так, автор убедился лично. Кварцеподобное сирийское солнце стояло в зените. В небе – ни облачка. Контуры самолётов и аэродромных сооружений таяли в жарком мареве, поднимавшемся над разогретой бетонкой. Все, кто мог, укрылись в модулях с кондиционерами или просто в тени. Только несколько загорелых мужчин в песчаных шортах песочного цвета и в не успевающих просохнуть даже на такой жаре футболках с логотипом «Армия России» собирали со взлётной полосы тормозные парашюты, сброшенные приземлившимися летательными аппаратами. Они сноровисто стягивали их со взлётки, сворачивали и закидывали в высокий кузов КамАЗа, чтобы отвезти к месту укладки, также располагающемуся под открытым средиземноморским небом.

Там их коллеги, уже осмотрев доставленные в предыдущей партии парашютные системы, разобрав при этом стропы, налистовав и аккуратно уложив в строгом соответствии технологической картой в специальную ступу купола, деловито работали «Машкой» и «Фёдором» (специальная колотушка и гиря), утрамбовывая плотную материю в чехол строго по заданным габаритам. Наблюдая эту картину даже со стороны, ещё больше ощущаешь зной. Тормозники уже много часов подряд орудовали пудовыми железяками под безжалостным восточным солнцем.

– Сейчас уже нормально трудимся. За смену успеваем подобрать и уложить до полусотни парашютов. Раньше, в период самой напряжённой боевой работы, группа в гораздо меньшем составе обеспечивали и до 150 вылетов за сутки. Иной раз спать приходилось урывками непосредственно на аэродроме, – вспоминает Владимир.

Кстати, это уже его вторая сирийская командировка. Год назад он одним из первых авиаспециалистов прибыл на тогда ещё необустроенный аэродром и с ходу включился в дело. Самолёты тогда совершали особенно много боевых вылетов. Сирийским правительственным войскам в то время было нелегко, и наша авиация усиленно помогала им.

– Сегодня и бытовые условия хорошие, и группа пополнилась профессионалами. Если по нормативам среднее время на укладку одной тормозной парашютной системы составляет около 10 минут, то некоторые из ребят, например Георгий Логин, сделают это за 4 минуты, – с гордостью за коллег характеризует их руководитель.

– Самая любимая у нас парашютная система от Су-30 и Су-35. Весит всего 23 килограмма. И с полосы её легче убирать, и укладывать тоже. Но сейчас эти типы самолётов летают не так часто. В основном поднимаются Су-24. А парашютики у них весят уже 40 килограммов, – продолжает рассказ начальник группы. – И всё равно справляемся. Без нас ведь самолёт не взлетит. Независимо от условий посадки, лётчик обязан выпустить тормозной парашют на строго определённой скорости. Тогда и самолёт не выкатится за пределы полосы, и тормозная парашютная система останется целой. Её можно будет использовать ещё много раз, – поясняет собеседник.

– В специалистах группы тормозных парашютных систем я уверен, – заявил и замкомполка. – Прежде всего благодаря её начальнику. Несмотря на сложные условия начала операции российских ВКС в Сирии год назад именно он в кратчайшие сроки организовал чёткую и слаженную работу группы. Это позволило в круглосуточном режиме и без единого сбоя обеспечить все вылеты нашей авиации на боевые задания. И сегодня он со своим небольшим отрядом делает всё и даже больше для того, чтобы авиагруппировка в срок и качественно выполняла поставленные перед ней задачи. Несмотря на своё предназначение – тормозить при посадке самолёты, сами тормозники, говоря армейским языком, дело не «тормозят».

Как позже выяснилось, начальника группы замкомполка знает уже около 30 лет. На протяжении всей службы, которая не всегда складывалась легко, особенно в непростые времена развала СССР, этот офицер отличался ответственным отношением к делу и профессионализмом.

Юрий Николаевич привёл один пример, свидетелем которому был сам. В начале 1990-х, когда Союз рушился, некоторые уроженцы Украины попросту отказались выполнять служебные обязанности. Видя такое, техник самолёта Леснюк взял под свою опеку и оставшуюся бесхозной вторую боевую машину, обеспечив тем самым выполнение авиаполком стоящих перед ним задач.

– Вот эти качества – верность профессии, компетентность и умение выстраивать отношения в коллективе, его уважают и командование, и подчинённые, – констатирует заместитель командира.

С моря подул ветерок, разгоняя дневное пекло. На Хмеймим опустился вечер. Но ритм жизни авиа­базы не изменился – всё также раздавался грохот взлетающих и производящих посадку самолётов. Это значит, что кто-то снова «голосует» на ВПП, а кто-то трамбует парашютные системы при помощи «Машки» и «Фёдора».



Хмеймим, Сирия