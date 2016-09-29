Такие разные подходы

Уходящая неделя прошла под знаком баталий в рамках главного клубного турнира Европы с участием российских команд. Армейцы, имея колоссальный опыт, уже давно привыкли к осенним стадиям еврокубков, ростовчане впервые в своей истории пробились в основной этап Лиги чемпионов. Но вышло так, что отечественные коллективы разительно отличались друг от друга игрой, настроем, тактикой. И сравнение тут не в пользу армейцев.

Десятый поход красно-синих за почётным трофеем в новой истории пока мало чем отличается от ряда предыдущих. На старте турнира в Леверкузене москвичи сумели добыть волевую ничью (2:2), потому их болельщики были вправе рассчитывать на положительный исход в противостоянии с «Тоттенхэмом», который в первом туре на «Уэмбли» уступил «Монако» (1:2). Где же, как не дома, набирать очки, чтобы побороться хотя бы за третье место в группе?

К сожалению, болельщики, заполнившие «Арену ЦСКА», не увидели в исполнении своих любимцев игры с позиции силы. Без успеха попробовав завладеть инициативой в начале матча, подопечные Леонида Слуцкого ушли в оборону, отбивая чужие атаки практически в течение всей встречи. На 70 минут усилий армейцев хватило, а затем англичане нанесли разящий укол, предрешивший исход поединка, – 0:1. Показательны некоторые статистические выкладки. По владению мячом с большим преимуществом впереди оказались гости – 65 на 35 процентов. Они же нанесли гораздо больше ударов по воротам – 22:8. Чего можно было в такой ситуации ожидать? Разве что счастливой ничьей...

Изначально разные подходы ЦСКА и «Ростова» к тактике игры определили не только результат, но и картину каждого из матчей

Наставник ЦСКА признался, что ждал чего-то подобного и готовил футболистов к обороне своих ворот. То есть команда ещё до начала матча решила, что будет главным образом отбиваться. Заметим: соперником был не гранд мирового футбола, а просто крепкий британский клуб, с которым вполне реально тягаться на равных, особенно дома. Тем не менее изначально избранная тактика принесла лишь разочарование.

Иначе в первом в истории домашнем поединке основного этапа Лиги чемпионов играл «Ростов». После разгромного поражения в Мюнхене от великолепной «Баварии» (0:5) дончане не стали закрываться и тушеваться, пусть не перед грандом, но в битве с тёртым и боеспособным противником – ПСВ из Эйндховена. Нидерландцы были обескуражены тем, как рьяно хозяева принялись добывать победу.

Уже на 8-й минуте жёлто-синие открыли счёт. Правда, вскоре пропустили разящий выпад соперника. Но не остановились, не ушли в глухую оборону, а продолжили атаковать с шашкой наголо. Ближе к концовке первого тайма они вновь вышли вперёд (дублем отметился Дмитрий Полоз), а уже в добавленное к стартовой половине встречи время всё-таки позволили гостям сравнять счёт, который не изменился до финального свистка, – 2:2.

Стоит отметить впечатляющую игру голкипера хозяев Сослана Джанаева, который не только спас команду в нескольких опасных моментах, но и сумел парировать 11-метровый удар, не позволив оппонентам добиться победы. Подопечные Курбана Бердыева и Дмитрия Кириченко продемонстрировали характер, который и повлиял на итоговый результат. Ростовчан часто критикуют за закрытость игры, но в этот раз все увидели бесстрашную атакующую дружину, несомненно рассчитывающую не просто отметиться участием в Лиге чемпионов, а имеющую определённую цель – выход в весеннюю стадию.

Именно изначально разные подходы ЦСКА и «Ростова» и определили не только результат, который порой бывает нелогичным, но и картину каждого из этих матчей. Если выходить на поле с расчётом на «отскок», то вряд ли удастся добиться желаемого. В соперничестве с лучшими клубами континента важно действовать на максимуме возможностей, а не таить надежду на снисходительность или ошибки противника. Армейцы в своей истории не раз достойно справлялись с такой задачей, так почему же не вернуться к былому? Ростовчане в полной мере продемонстрировали действенность такой тактики и стратегии.

На снимках (сверху вниз): Дмитрий ПОЛОЗ стал автором первого гола «Ростова» в основной

сетке Лиги чемпионов; Леонид СЛУЦКИЙ изначально планировал играть с «Тоттенхэмом»

вторым номером; через мгновение Сослан ДЖАНАЕВ (№ 35) отразит 11-метровый удар.