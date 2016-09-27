Время «Дружбы» и «Индры»

В Приморье на полигоне Восточного военного округа Сергеевский в рамках совместного российско-индийского учения «Индра-2016» прошла первая совместная тренировка. В свою очередь в Исламской Республике Пакистан состоялась церемония открытия первого совместного российско-пакистанского тактического учения «Дружба-2016».

На полигоне Сергеевского учебного центра под Владивостоком командный состав индийских подразделений и офицеры штаба руководства с российской стороны провели рекогносцировку маршрутов движения войск, районов сосредоточения и проведения разведывательно-поисковых действий, сверили карты и необходимые координаты. Также в ходе мероприятий подразделения ВВО и вооружённых сил Индии отработали вопросы организации связи между подразделениями.

Напомним, что на учение от ВВО привлечены две мотострелковые и танковая роты, миномётная, самоходная гаубичная артиллерийская и реактивная батареи, а также огнемётный взвод. От вооружённых сил Индии – подразделения мотострелкового батальона численностью 250 человек.

До 2 октября будут отрабатываться тактические приёмы антитеррора. Главный замысел – создание совместной группировки подразделений для проведения операции по обнаружению, блокированию и ликвидации условных групп террористов и незаконных вооружённых формирований (НВФ) с применением авиации и артиллерийских подразделений.

Участники учения уже приступили к применению беспилотных летательных аппаратов «Орлан-10». В ходе тренировок российские и индийские военнослужащие совместно учились при их помощи обнаруживать НВФ и прокладывать маршруты для выдвижения тактических групп для их блокирования и уничтожения.

Учения направлены на обмен профессиональным опытом военнослужащих и укрепление сотрудничества в военной сфере

– Наш полигон позволяет развернуть довольно большие силы, – пояснил командир первого батальона отдельной мотострелковой бригады, дислоцированной в ближайшем к этой местности населённом пункте, подполковник Михаил Поздняков. – Мы полностью готовы к ведению учебных действий. С нашей стороны в учении принимает участие тактическая группа батальона в полном составе, усиленная танковой ротой и артиллерией. С индийской привлечена только живая сила.

– Российская земля и люди встретили нас очень гостеприимно, – поделился командир подразделения вооружённых сил Индии Kumaon Чадах Сукрит. – Условия для нас созданы вполне подходящие, и я с нетерпением жду часа, когда начнётся совместная отработка каждого элемента учения. Специализация нашего отряда – противодействие терроризму. И мы готовы бороться с террором не только в Индии, но и за её пределами. Сейчас командование Kumaon надеется приобрести опыт, имеющийся у наших русских коллег.

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Церемония открытия первого совместного российско-пакистанского тактического учения «Дружба-2016» состоялась в населённом пункте Черат Исламской Республики Пакистан. Перед участниками манёвров выступили командир горной мотострелковой бригады Южного военного округа полковник Сергей Дмитриев и командующий 11-м корпусом армии Пакистана генерал-лейтенант Хидаят Ур Рахман.

– Учение «Дружба-2016» имеет для нас большое значение, – сказал генерал-лейтенант Хидаят Ур Рахман. – Учебно-боевое мероприятие направлено на обмен профессиональным опытом военнослужащих и укрепление сотрудничества в военной сфере между Россией и Пакистаном.

Военнослужащие ЮВО продемонстрировали коллегам из Пакистана своё вооружение: современные оптические приборы наблюдения и разведки, предметы военной экипировки, горное и альпинистское снаряжение и др. Всего было выставлено для показа около 100 предметов, в том числе снайперская винтовка «Винторез», стреляющий нож разведчика НРС-2, специальный пистолет для бесшумной стрельбы ПСС.

Совместное тактическое учение будет проводиться на высоте до 1,4 тыс. метров над уровнем моря на базе центра подготовки подразделений специального назначения в н.п. Черат. Военнослужащие двух стран отработают взаимодействие при ведении разведывательно-поисковых и разведывательно-засадных действий в горно-лесистой местности против условных незаконных вооружённых формирований.

Первое совместное российско-пакистанское тактическое учение «Дружба-2016», проводящееся в соответствии с планом международного военного сотрудничества, завершится 10 октября.



