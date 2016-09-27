Полку «Бореев» прибыло

Подводные силы Тихоокеанского флота, дислоцированные на Камчатке, пополнил современнейший атомный подводный крейсер проекта 955 «Владимир Мономах». Ракетоносец стал вторым подводным крейсером типа «Борей» в составе Краснознамённого объединения. Не далее как прошлой осенью на полуостров прибыл атомоход «Александр Невский».

Камчатские покорители глубин с честью выполнили задачи по приёмке, освоению и испытанию АПЛ, отработали курсовые и завершили эпопею межфлотским переходом. В особую заслугу экипажа стратегического подводного ракетоносца следует отнести и тот факт, что в пункт постоянного базирования «Владимир Мономах» шёл новым, неизведанным ранее маршрутом через северные широты. Поэтому личный состав «Борея» с полным основанием можно назвать первооткрывателями.

Командир атомохода капитан 1 ранга Александр Надеждин доложил, что переход прошёл в штатном режиме; экипаж и материальная часть не подвели. Моряки-подводники приобрели неоценимый опыт действий в новых сложных районах плавания. Этот успех, по его мнению, залог большой многолетней работы подчинённых, ответственного и самоотверженного отношения к поставленной задаче каждого члена экипажа.

Подлодка «Владимир Мономах» была заложена в марте 2006 года на заводе «Севмаш», на воду спущена в конце 2012 года. Менее чем через год «Борей» вышел на испытания, после завершения которых в 2014 году был передан флоту. До августа 2016 года ракетоносец отрабатывал различные задачи, в том числе курсовые, на Северном флоте, а также готовился к межфлотскому переходу.

– Огромную помощь и поддержку на протяжении этого долгого пути нам оказывало командование всех уровней, – говорит капитан 1 ранга Александр Надеждин. – Очень много полезного для себя мы почерпнули из общения с коллегами-североморцами, что также легло в основу успешного выполнения поставленной задачи.

В главной базе подводных сил Тихоокеанского флота экипажу «Владимира Мономаха» устроили торжественный и тёплый приём. На новом пирсе современной инфраструктуры базирования, созданной на Камчатке для атомных субмарин новых поколений, подводников встречали представители командования Тихоокеанского флота, личный состав Краснознамённого объединения, гости и, конечно же, родные и близкие.

При строительстве «Владимира Мономаха» были применены последние достижения в снижении шумности подлодок

В адрес виновников торжества звучали поздравления, множество слов благодарности и восхищения. По сложившейся тради ции командиру АПЛ был вручён жареный поросёнок и каравай с красной икрой. Экипаж также принял подарки от гостей мероприятия – друзей подводных сил ТОФ. Лучшие военнослужащие были удостоены грамот и благодарностей командования.

Как сказал на митинге начальник штаба – первый заместитель командующего Тихоокеанским флотом контр-адмирал Игорь Осипов, главное оружие подвод­ной лодки – её экипаж. Четыре года подводники «Владимира Мономаха» в отрыве от семей и родного причала напряжённо осваивали новейшую субмарину и в итоге справились с поставленной задачей: ВМФ РФ получил новейший атомный подводный ракетоносец, ставший ещё одним весомым аргументом России в стратегическом ядерном сдерживании.

«Владимир Мономах» – второй серийный стратегический ракетоносец нового поколения (проект 955 «Борей»). При его строительстве, как сообщил Департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России, применены последние достижения в снижении шумности. Ракетоносец вооружён ракетным комплексом с твёрдотопливной межконтинентальной баллистической ракетой «Булава».

Ракетные подводные крейсеры стратегического назначения проекта 955 должны стать основой морского компонента Стратегических ядерных сил страны. Эти корабли способны нанести неотразимый ракетный удар по цели в любой точке земного шара. Как отмечают кораблестроители, всего на борту корабля размещены 16 ракет, способных забросить несколько десятков ядерных боезарядов на расстояние свыше 9 тыс. км. Для самообороны от кораблей противника каждый из «Бореев» оснащён шестью торпедными аппаратами калибра 533 мм.

НАША СПРАВКА. Из открытых источников известно, что на северодвинском «Севмаше» сейчас ведётся строительство четырёх субмарин модернизированного проекта 955А: «Князь Владимир», «Князь Олег», «Генералиссимус Суворов» и «Император Александр III». Они будут отличаться от своих предшественниц ещё более совершенной радиоэлектроникой, а также некоторыми конструкционными изменениями, позволяющими снизить уровень физических полей в интересах большей скрытности.