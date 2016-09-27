Как солдаты спасали тайгу

О том, как этим летом спасали от огня тайгу огнеборцы Центрального военного округа, «Красной звезде» рассказал начальник инженерных войск ЦВО генерал-майор Андрей ГАГЛОЕВ.

По словам генерала Гаглоева, военнослужащим ЦВО из года в год в том или ином масштабе приходится принимать участие в ликвидации локальных возгораний в лесной зоне. Это обусловлено тем, что определённые регионы военного округа изобилуют таёжными массивами. И без того непростую пожароопасную ситуацию зачастую усугубляют всё чаще случающиеся засушливые периоды и сильные ветры, способствующие распространению огня. Но характер лета 2016 года оказался беспрецедентным: жара под 40 градусов и почти без дождей…

Для борьбы со стихией в ЦВО была сформирована оперативная группа. Однако вскоре стало понятно, что в противостоянии огню её технического оснащения недостаточно, а людских ресурсов крайне мало. В связи с этим на основании распоряжения командующего войсками ЦВО временный штат мобильной группы был развёрнут до уровня группировки сил из состава трёх войсковых соединений. Контингент огнеборцев возрос до 400 человек. Из Башкирии в Иркутскую область бортами военно-транспортной авиации было переброшено 9 единиц специализированной инженерной техники – машины разграждения ИМР-2, путепрокладчики БАТ и даже установки разминирования УР-77. Они существенно усилили местный технический парк, доведя его численность до 30 колёсных и гусеничных машин. Поддержку действий наземных сил осуществляли вертолёт Ми-8 и пара самолётов Ил-76, оснащённых выливным авиаприбором ВАП-2, позволяющим за несколько секунд сбросить на объятый пламенем участок местности 42 тонны воды.

– Стоит особо отметить, – акцентирует внимание генерал-майор Андрей Гаглоев, – применение в интересах сугубо штатской задачи войсковых установок разминирования. Могу с уверенностью сказать, что в регионах ЦВО УР-77 в борьбе с лесными пожарами до этого лета никогда не задействовали. Данный факт говорит лишь о том, насколько в этот раз напряжённой и опасной была ситуация в иркутской тайге.

Жар стоит такой, что до температуры сковороды накаляется броня инженерных машин

И это правда. Вот тому пример. Одна из смен участвовавших в тушении лесного участка военнослужащих в какой-то момент едва не оказалась отрезанной от безопасной зоны полосой «бегущего» огня. Причиной опасной ситуации стало повторное воспламенение ранее потушенной лесной подложки. «Это когда жар от наземного пламени уходит в толстую дерновую часть лесного массива, – поясняет генерал Гаглоев. – Он быстро распространяется во все стороны среди гниющей растительной подложки и, достигнув определённых температур, вызывает очередное возгорание».

Вовремя заметив потенциальную опасность, командиры групп вывели подчинённых с опасной территории. В последующем усмирять особо сложные участки пришлось взрывным способом – при помощи зарядов разминирования УЗП-77.

В период обуздания стихии мобильный штаб группировки выработал чёткую последовательность действий вверенных сил и средств. Так, вслед за вертолётной разведкой, выявлявшей наиболее опасные участки движения огня, в небо поднимались танкеры пожаротушения. Их усилиями сбивалась интенсивность огня, позволяя наземной спецтехнике подъехать к полосам пожаров. Мощными водяными струями глушили оставшиеся очаги горения, прокладывали минерализованные полосы. И лишь после спада нестерпимого жара личный состав, вооружившись ранцевыми огнетушителями, входил на выжженную территорию. «Иначе было нельзя, – объясняет генерал Гаглоев. – Низовой пожар – наиболее неприступный и трудногасимый. Представьте: сотни мощных стволов смолистых деревьев на две трети от корня объяты пламенем. Жар стоит такой, что до температуры сковороды накаляется броня инженерных машин».

Неудивительно, что, оценив всю сложность и риски той обстановки, было принято решение о стопроцентном поощрении участников ликвидации лесных пожаров в Иркутской области.