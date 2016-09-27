Реалити-шоу у подножия вулкана

В пригороде Петропавловска-Камчатского состоялся заключительный, 14-й этап «Гонки героев» сезона 2016 года. Праздник силы воли, духа, здоровья и патриотизма в краю вулканов прошёл на высоком организационном и эмоциональном уровне.

Камчатцы проявили небывалый интерес к мероприятию, обеспечив беспрецедентно большую явку, став частью большой «героической» команды. Не случайно организаторы гонки отметили, что Петропавловск-Камчатский – один из самых активных участников экстрим-шоу по числу заявившихся команд. Только зрителей собралось около шести тысяч…

Впрочем, это неудивительно. Ведь, как верно заметил губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, «для успешного прохождения трассы, конечно, важна сильная физическая подготовка, но этого мало, нужна сильная воля, нужна вера в победу, а камчатцам этих качеств не занимать».

Грандиозное действо развернулось на полигоне бригады морской пехоты Войск и Сил на Северо-Востоке России, в живописном месте у подножия трёх вулканов. Особый военно-патриотический настрой мероприятию создавала импровизированная выставка вооружения и военной техники, на которой каждый желающий смог не только визуально, но и тактильно прочувствовать всю мощь современного российского оружия. Всего было представлено более 30 единиц колёсной и гусеничной техники и более 40 образцов вооружения.

Нужно отдать должное командованию и личному составу Войск и Сил на Северо-Востоке России, которые проделали огромную подготовительную работу перед гонкой и обеспечивали мероприятие в день основного старта. За безопасностью шоу наблюдали 50 представителей военной полиции, столько же военнослужащих были задействованы в имитации взрывов, автоматных очередей, постановке дымовых завес. 175 инструкторов из числа людей в погонах помогали командам на дистанции. На мероприятии дежурили 20 военных медиков и два передвижных мобильных пункта с красным крестом. Всего в подготовке и проведении «Гонки героев» было задействовано несколько тысяч военнослужащих.

Началось шоу громко и феерично – с выступления военнослужащих разведывательного подразделения соединения морской пехоты. Под канонаду взрывов, автоматных и пулемётных очередей представители элиты «чёрных беретов» продемонстрировали приёмы рукопашного боя, владения штатным оружием, умение выполнять тактические задачи как в одиночку, так и с моторизованным подкреплением. Динамичное, реалистичное и передающее запахи и дрожь земли после взрывов 5D-шоу определённо впечатлило собравшихся и подняло настроение, окончательно разбудив даже тех, кого пасмурным утром одолевала дремота.

А на этих участках кипела борьба: борьба с препятствиями,

с усталостью, со слабостями, с фобиями

Наступило время самого главного старта. Открывая его, командующий Краснознамённым объединением контр-адмирал Сергей Липилин отметил, что «Гонка героев» даст возможность всем участникам проверить себя и доказать способность преодолевать на трассе препятствия, которые проходят военнослужащие в рамках своей подготовки.

В стартовом створе небывалое напряжение. Вызов испытаниям бросили 1600 человек – 16 команд. С интервалом в две минуты один «взвод» за другим отправляются на дистанцию более чем 10 километров. Каждого участника экстрим-шоу ждёт 29 препятствий.

Вместе с «героями» на трассу отправились и мы. Где-то пешком, где-то на транспортном средстве, любезно предоставленном командованием, мы преодолели всю полосу препятствий и стали свидетелями динамичных, завораживающих, подчас драматичных событий.

Вот изящная девушка замешкалась под самоходной артиллерийской установкой. К ней сразу подбегают члены команды и буквально вытаскивают из-под многотонного бронированного монстра большого калибра. На другом участке команда крепких парней пытается пройти скалодром. Неловкое движение – и спортивного телосложения молодой человек срывается, падает и скрывается под толщей холодной мутной воды. Друзья мгновенно приходят ему на помощь…

С высоты птичьего полёта за экстрим-шоу «наблюдали» беспилотные летательные аппараты «Орлан-10». БЛА контролировали с воздуха передвижения участников соревнований на всех этапах и в режиме реального времени передавали организаторам праздника информацию о том, что происходит на удалённых участках трассы.

А на этих участках кипела борьба: борьба с препятствиями, с усталостью, со слабостями, с фобиями. И что удивительно, абсолютное большинство преодолевало себя. Помогал всем в этом командный дух.

«Я не умею плавать и никогда не прыгну с такой высоты в воду!» – почти истерически кричит одна из участниц, стоя на краю трёхметровой вышки.

«Ты сможешь, ты сильная!» – хором поддерживают коллегу остальные члены команды.

И – о чудо! Закрыв глаза и зажав нос рукой, девушка делает-таки шаг в «пропасть». В воде её тут же поддерживают друзья и помогают выбраться из огромной чаши. На берег выходит совершенно другой человек, преодолевший страх и нерешительность, человек, который приобрёл уверенность в себе, осознавший, что значит сила коллектива и взаимовыручка.

У всех прошедших путь героя этот день останется в памяти навсегда, и напоминать о нём будут не только фотографии, но и армейские жетоны, которые получил каждый финишировавший.





Камчатка