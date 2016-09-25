Героев наших имена

В минувшее воскресенье свыше 200 родственников погибших и пропавших на Северном Кавказе военнослужащих из 59 регионов России собрались на Ново-Богородском кладбище. Вместе с представителями Министерства обороны, Федеральной службы войск национальной гвардии, Русской Православной церкви и местной администрации они почтили память павших за сохранение единства России в те неспокойные годы.

Решение выделить место на Богородском кладбище для захоронения военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга и восстановлении конституционного порядка в Чеченской Республике в 1994 –1996 годах, личности которых не удалось установить, приняло Правительство РФ. Первое захоронение произвели 25 сентября 2000 года, в этот же день на этом месте установили мемориал погибшим российским воинам. Всего же здесь было предано земле 266 неизвестных солдат, погибших в ходе первой чеченской кампании.

– Совершённый ими подвиг с течением времени становится всё значимее. За нашу Родину, за наше с вами мирное и спокойное существование военнослужащие отдали самое дорогое, что у них было – свою жизнь, – сказал на траурной церемонии заместитель начальника управления Минобороны России по увековечению памяти погибших при защите Оте­чества генерал-майор Валерий Кудинский.

Он также сообщил собравшимся родственникам, что Министерству обороны удалось установить среди захороненных личности 134 человек, и останки 86 из них по желанию родственников перезахоронены по месту их жительства.

В настоящее время на воинском участке кладбища осталось 118 захоронений неопознанных воинов, сообщил генерал-майор Кудинский. А на захоронениях 35 идентифицированных военнослужащих на кладбище теперь стоят именные надгробные плиты.

Впрочем, остаётся надежда на то, что будут определены имена и других пока неопознанных воинов, захороненных на Ново-Богородском кладбище. Для этого военное ведомство делает всё от него зависящее.

– Сбор образцов сравнительных материалов от родственников военнослужащих, пропавших без вести, осуществляется через военные комиссариаты субъектов РФ и органы военной прокуратуры местных гарнизонов, – сообщил генерал-майор Кудинский. – Идентификация найденных останков осуществляется 111-м Главным государственным цент­ром судебно-медицинских и криминалистических экспертиз Минобороны РФ.