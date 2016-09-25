Вернуться к истокам

Министр иностранных дел России

Сергей ЛАВРОВ:

«Во многом благодаря российскому военному содействию законному сирийскому правительству в ответ на его просьбу удалось не допустить коллапса государственности и распада этой страны под натиском террористов».

Это ведёт к разрушению фунда­мента мировой стабильности, что демонстрируют события на Ближнем Востоке и в Северной Африке. «Пора извлечь уроки и не допустить сползания к катастрофе в Сирии», – призвал глава МИД России. Главное сейчас, по его словам, не допустить развала российско-американских договорённостей, «объективно и беспристрастно расследовать подрывающие их инциденты в Дейр-эз-Зоре и Алеппо, тем более что желающих саботировать согласованные уже подходы к сирийскому урегулированию немало. Принципиально важно выполнить требование СБ ООН об отмежевании так называемой умеренной оппозиции от террористов, и здесь особая ответственность лежит на членах возглавляемой США коалиции».

Способны ли они к этому, покажут, видимо, уже ближайшие недели. Пока же текущая политическая ситуация (и не только применительно к Сирии) даёт повод, как это ни прискорбно, вспомнить сатирическую повесть-притчу британского писателя Джорджа Оруэлла «Скотный двор», что и сделал российский министр. «В сегодняшнем мире нельзя руководствоваться философией антигероев антиутопии Джорджа Оруэлла «Скотный двор», когда все равны, но кто-то «более равный», – заявил Сергей Лавров.

По словам министра, в просвещённом XXI веке просто неприлично поучать всех подряд. Всё это просто недостойно принципов свободы и равенства, на которых выросли великие нации и от чьего имени сегодня грозят всему миру их элиты.

В своём выступлении министр иностранных дел коснулся и темы Украины, «чьё развитие было подорвано антиконституционным переворотом, а сейчас разрушается в результате отказа Киева выполнять Минские договорённости от 12 февраля 2015 года». При этом им было высказано мнение, что последнее заседание Контактной группы даёт осторожное основание для некоторого оптимизма.

Сергей Лавров заявил, что гегемонизму не должно быть места в будущем, если мировое сообщество хочет, чтобы это будущее было «справедливым, позволяющим народам самим выбирать пути своего развития». Это предполагает необходимость научиться уважать культурно-цивилизационное многообразие современного мира. «Речь идёт о возвращении к истокам: к нормам и принципам, закреплённым в Уставе ООН, других документах Всемирной организации», – сказал глава МИД России.

«Без отказа от философии исключительности и вседозволенности наивно рассчитывать на успех в решении таких глобальных задач, как борьба с международным терроризмом, распространением оружия массового уничтожения, другими угрозами трансграничного характера», – заявил с трибуны ООН Лавров и напомнил, что в борьбе с террором требуется «поистине универсальное объединение усилий в интересах формирования широкого антитеррористического фронта, как было предложено Президентом В.В. Путиным с этой трибуны, в этом зале год назад».

Руководитель российского внешнеполитического ведомства сообщил, что готовит резолюцию Совета Безопасности ООН, призванную мобилизовать усилия всех стран на борьбу с распространением террористической и экстремистской идеологии. Искоренению питательной среды для радикальных настроений, указал он, существенно помогло бы урегулирование палестино-израильского конфликта. Поэтому важно вывести этот процесс из глубокого тупика.

На сессиях Генассамблеи ООН стало уже традиционным, что Россия обращает внимание мирового сообщества на тревожную ситуацию в области проблем контроля над вооружениями. И 2016 год не стал исключением. Сергей Лавров признал, что Москву серьёзно беспокоят тенденции в сфере нераспространения вооружения. «Важнейшие задачи поддержания стратегической стабильности во всех её компонентах пытаются подменить популистскими лозунгами «ядерного нуля», – подчеркнул он. – Не принимается в расчёт и неучастие целого ряда стран-обладателей ядерных арсеналов в действующих договорах. Испытаниям подвергается основополагающий Договор о нераспространении ядерного оружия, участникам которого становится все труднее находить общий язык, особенно в ситуации, когда некоторые ядерные державы торпедируют любые компромиссы о начале переговоров, о создании на Ближнем Востоке зоны, свободной от оружия массового уничтожения и средств его доставки».

С точки зрения России, продвижение по пути ядерного разоружения должно осуществляться при полноценном учёте всей совокупности факторов, оказывающих влияние на стратегическую стабильность. В связи с этим Сергей Лавров указал на такие факторы, как влияние односторонних глобальных систем ПРО, разработка стратегических ударных вооружений в неядерном оснащении, угроза размещения оружия в космосе, неспособность обеспечить вступление в силу Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, растущий дисбаланс в обычных вооружениях в Европе.

Как и ожидали эксперты, глава МИД России дал оценку недавних действий КНДР, нарушающих резолюции Совбеза ООН. Они, заявил Лавров, должны быть прекращены, Пхеньяну следует отказаться от ракетно-ядерных программ. Вместе с тем, отметил он, недопустимо использовать эту ситуацию как предлог для массированной милитаризации Северо-Восточной Азии.

...На Генассамблее ООН выступило и немало других здравомыслящих политиков, которые высказывали правильные оценки нынешнего состояния дел на мировой арене, осознавая, что человечество в своём переходе от монополярного миропорядка к новой модели системы международных отношений сталкивается с общими для всех вызовами и угрозами. Но вопрос в том, готовы ли элиты Запада к совместным усилиям по их преодолению?