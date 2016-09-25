Мастера печатного дела

Порой нас спрашивают:

– Вы из типографии?

– Нет, – отвечаем мы, – из редакции.

И наоборот:

– Вы из редакции?

– Нет, из типографии...

И наши ответы иногда вызывают замешательство. А ещё и так бывает:

– Топография здесь?

– Да-да, будем прямо сейчас карты печатать. Какого вам масштаба? Подмосковья или Дамаска?..

Конечно же, это шутка. Но так зачастую бывает на самом деле. Поэтому сегодня я расскажу об одном подразделении единого целого – редакции и типографии, – расскажу именно о типографии нашей газеты «Русский витязь», которая работает на авиабазе и вносит посильный вклад в решение задач морально-психологического обеспечения.

Сила печатного слова, несмотря на бурное развитие электронных СМИ, по-прежнему велика. Истоки первых печатных изданий относятся к эпохе славных побед Петра Великого. Именно он, первый император всероссийский, повелел издавать «Куранты», которые почти сразу же были переименованы в «Ведомости...». Первые выпуски «Ведомостей...» состоялись в 1702 году, но сохранились только два рукописных варианта. А регулярный выпуск полиграфическим способом начался 2 января 1703 года. Эта дата, по современному календарю – 13 января, и стала отмечаться как День российской печати.

Роль печати в поддержании морального духа военнослужащих, в мобилизации их на решение учебных или боевых задач, как отмечают специалисты, переоценить в современных условиях невозможно. И, к счастью, остались не реализованными намерения иных должностных лиц, заявлявших в период придания армии «нового облика», что время военных газет якобы уже прошло, что солдату и офицеру в боевой обстановке достаточно «айфона»...

Газету называли в своё время коллективным пропагандистом, агитатором и организатором. Газета и сегодня выполняет эти функции. Она по-прежнему пишет историю современности. Газета вдохновляет, газета сплачивает.

Но само слово – оно невидимо, оно бестелесно, оно прозвучало и может стереться в памяти. И вот, чтобы этого не произошло, нужно «положить» слово на бумагу. Это задача полиграфистов, то есть сотрудников типографии.

Несколько столетий в типографиях работали со шрифтами, в основе которых был гарт – сплав свинца, олова и сурьмы. Сначала текст набирали отдельными литерами, а в ХХ веке – строкоотливными машинами «Линотипами». Работа в типографии вредно сказывалась на здоровье полиграфистов, поэтому им выдавали молоко, а позже – мармелад.

Мармелад, конечно же, здесь, в Хмеймиме, нашим полиграфистам не выдают, а вот молоко можно пить каждый день – по утрам в нашей столовой.

Одним словом, изменилась техника, изменилось качество работы полиграфических специалистов. Электроника произвела революцию в печатном деле. Но чего не смогла заменить она, так это конкретного, живого человека, специалиста. Именно они, военнослужащие типографии, и воплощают слова и тексты на бумаге – в газете, брошюрах, красочных приложениях, а потом тиражируют их – печатают.

Электроника произвела революцию в печатном деле. Но чего не смогла заменить она, так это живого человека, специалиста

Так чем же всё-таки отличаются друг от друга редакция и типография? Повторюсь: с одной стороны, это единое целое. Но офицеры – профессиональные военные журналисты редакции, работают с авторами будущих публикаций, пишут статьи, готовят фотоиллюстрации, а специалисты типографии осуществляют их компьютерную вёрстку, оформление и печать. И, скажу я вам, процесс этот по-прежнему очень сложный, кропотливый, требующий предельного внимания, эстетического вкуса, собранности и умения всё просчитать, всё выверить до мельчайшего штриха.

Между тем наши военные полиграфисты – Сергей Бутенко и Всеволод Костюничев могут и сами заметку написать, и сами фоторепортаж подготовить. А сколько иной работы приходится на их долю: и записывать фильмы для показа по вечерам, и печатать различные афиши, плакаты, бланки...

Надо сказать, что ни Сергей, ни Всеволод раньше полиграфическими профессиями не владели. Но когда потребовалось освоить эти специальности, они их освоили. Причём в самые сжатые сроки. Вот такие люди выпускают газету «Русский витязь» на авиабазе Хмеймим.

Начальник типографии младший сержант Сергей Бутенко окончил гуманитарный факультет Сибирского государственного университета физической культуры и спорта. Он – специалист по связям с общественностью. А его армейская специальность – старший механик радиорелейной станции.

Печатник типографии прапорщик Всеволод Костюничев окончил Петербургский технический колледж управления и коммерции, службу проходил в должностях водителя нескольких категорий, начальника аппаратной в подразделении связи, начальника тропосферной радиорелейной станции. Отец Всеволода – офицер-десантник, кавалер ордена Мужества, сейчас в запасе.

Старшему сержанту Всеволоду Костюничеву звание прапорщика было присвоено на днях. Здесь, в Хмеймиме, он встретил и свой день рождения. Всеволод не прочь остаться служить в Сирии и после истечения установленного срока. Но есть одно очень важное обстоятельство: скоро в семье Всеволода появится третий ребёнок. И счастливый отец обязан быть рядом со своей любимой женой и любимыми детьми...

– Да-да, топография здесь, – шутит Сергей Бутенко, – Так какие карты будем печатать? Может, морские?

Спустя минуту, после мимолётного замешательства посетитель тоже улыбается:

– Мне вот обходной лист надо подписать у топографов, думал у вас.

– Ты у нас уже, наверное, пятнадцатый за месяц.

– Ну, что ж, ребята, извините, а газету у вас можно взять на память? Там же и про меня писали.

Вручат посетителю и газету, и подскажут, где искать топографов. Полиграфисты – ребята чуткие и грамотные.



Хмеймим, Сирия