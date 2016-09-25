Вдали от родного причала

По итогам первого полугодия 2015-2016 учебного года бригада кораблей охраны водного района (БрКОВР) Войск и Сил на Северо-Востоке заняла первое место на Тихоокеанском флоте среди корабельных соединений. Весомый, если не основной, вклад в этот результат внесла успешная отработка боевыми единицами бригады задач боевой подготовки за пределами пункта постоянного базирования в новых районах плавания. Это было беспрецедентное мероприятие в истории не только камчатского соединения, но и всего ТОФ. В нём приняла участие большая часть кораблей БрКОВР. О том, как это было, в беседе с корреспондентом «Красной звезды» рассказал командир бригады капитан 1 ранга Сергей СИНЬКО.

– Сергей Васильевич, расскажите, какие цели и задачи ставились перед личным составом соединения, выполнявшим учебно-боевые задачи далеко за пределами пункта постоянного базирования.

– Как известно, текущий учебный год, согласно указаниям министра обороны генерала армии Сергея Шойгу, проходит под знаком увеличения интенсивности и повышения качества боевой подготовки. Это достигается в том числе за счёт наиболее полного использования учебно-материальной базы, полигонов, районов боевой подготовки. Для экипажей кораблей это в первую очередь изучение новых районов плавания, свойственных им гидрометеорологических условий, которые могут оказывать влияние на выполнение поставленных задач, а также непосредственное выполнение мероприятий боевой подготовки в районах за пределами пункта постоянного базирования – в нашем случае по всей операционной зоне ТОФ. Это необходимо для того, чтобы мы были готовы выполнять поставленные задачи в любой точке Тихого океана, исходя из тактико-технических возможностей кораблей. Этим и было обусловлено перемещение большей части кораблей бригады в Приморье, где наши экипажи с ноября прошлого года по июль 2016 года включительно были заняты в решении задач боевой подготовки.

Перед кораблями соединения стояли задачи изучения новых районов плавания, приобретения опыта взаимодействия с кораблями других соединений, в том числе с боевыми единицами других классов и проектов. Для нас это было актуальным, особенно в свете предстоящего пополнения бригады корветом «Совершенный», ведь большую часть нашего соединения составляют корабли 3 ранга.

– Как прошёл переход кораблей соединения в главную базу Тихоокеанского флота – Владивосток?

– Переход был непростым. Не секрет, что глубокой осенью значительная часть Тихого океана в наших широтах подвержена сильной циклонической деятельности. Поэтому нам пришлось столкнуться с непростыми гидрометеорологическими условиями. Но корабли были технически готовы, и экипажи достойно себя проявили. Во время длительного и сложного похода личный состав приобрёл колоссальный морской опыт, осознал, как необходимо готовить свои корабли, своё заведование к подобного рода испытаниям и что в этой связи нужно знать и уметь.

– Чем были заполнены учебно-боевые будни камчатских военных моряков вдали от родных берегов?

– С учётом того, что в пунк­те постоянной дислокации – на Камчатке – остались некоторые корабли соединения, пришлось внести коррективы в планы боевой подготовки (БП): работали, что называется, на два фронта, как в Приморье, так и на полуострове. Что касается отряда кораблей, отправившихся в Приморье, то в принципе экипажи были заняты выполнением тех же учебно-боевых задач, что мы выполняли и в пункте постоянного базирования. Правда, происходило это с большей интенсивностью и в новых районах плавания. Как я уже упоминал, отличительной особенностью мероприятий БП стало взаимодействие наших боевых единиц с кораблями других соединений Тихоокеанского флота, в том числе кораблями 1 и 2 ранга. Специально для наших экипажей, для повышения уровня знаний камчатских военных моряков под руководством командующего ТОФ был проведён ряд показательных мероприятий, в ходе которых демонстрировалась методика отработки различных учебно-боевых задач. Главная цель таких занятий – показать, научить, внедрить и закрепить. Это необходимо для того, чтобы уровень подготовленности экипажей кораблей ТОФ отвечал всем требованиям руководящих документов и достигал заданной высоты.

Нужно сказать, что в нашем распоряжении была обширная, высококлассная и современная учебно-материальная база (УМБ), которой обладает ТОФ. В частности, для подготовки экипажей мы активно использовали УМБ Тихоокеанского военно-морского института имени С.О. Макарова. Отрабатывали навыки на тренажёрах, позволяющих моделировать различные, в том числе дуэльные ситуации.

Затем показывали, на что мы способны. Наши корабли выходили в море, сдавали традиционный курс подготовки (одиночная подготовка, в составе тактических групп, совместно с другими соединениями, в том числе с подводной лодкой), но с учётом гидрометеорологических особенностей новых районов плавания.

Благодаря передислокации профессиональный уровень личного состава соединения значительно вырос

– В каких практических мероприятиях боевой подготовки экипажи камчатских кораблей принимали участие?

– Корабли бригады выполняли артиллерийские и ракетные стрельбы, принимали участие в обеспечении аналогичных мероприятий другими кораблями ТОФ. На завершающем этапе все наши боевые единицы были задействованы в оперативном учении под руководством командующего ТОФ адмирала Сергея Авакянца. По итогам манёвров особенно отличились экипажи малых ракетных кораблей «Мороз», под командованием капитана 3 ранга Александра Орла и «Разлив» под командованием капитан-лейтенанта Артёма Степанова, а также малого противолодочного корабля под командованием капитана 3 ранга Николая Дедуренкова. МРК успешно выполнили стрельбы главным комплексом, причём «Разлив» впервые за много лет сразу двумя ракетами, а МПК с не меньшим успехом осуществил поиск подводной лодки условного противника. После участия в крупномасштабных учениях два наших малых противолодочных корабля отправились в море для несения боевой службы.

– Какую работу проводило командование бригады с целью недопущения социальной напряжённости в экипажах кораблей, а также в семьях военнослужащих?

– Ещё до перехода кораблей бригады в главную базу ТОФ командованием соединения была проделана значительная работа по обеспечению социальных гарантий военнослужащих и членов их семей. Проблемные вопросы обсуждали и решали в индивидуальном порядке, подключая соответствующие обеспечивающие службы. С личным составом мы проводили беседы, призванные повысить их мотивацию, анонимное анкетирование, чтобы узнать общий моральный настрой военных моряков. Результаты свидетельствовали о том, что люди осознали необходимость выполнения поставленной задачи и прониклись ответственностью к предстоящему мероприятию.

– Каковы общие итоги проделанной учебно-боевой работы?

– По результатам первого учебного полугодия наплаванность соединения составила без малого13 000 миль за 104 ходовых дня. Наши корабли отрабатывали поставленные задачи в Охотском море, у берегов Сахалина и Курильских островов. Силы бригады выполнили 9 ракетных и 58 артиллерийских стрельб, одиночные и совместные противолодочные боевые упражнения, минные постановки и противоминные упражнения. Благодаря передислокации соединения профессиональный уровень личного состава значительно вырос, о чём было отмечено на подведении итогов подготовки ТОФ. По результатам первого полугодия наша бригада заняла первое место среди корабельных соединений на Тихоокеанском флоте.

– Какие задачи стоят сейчас перед бригадой?

– Боевая подготовка продолжается. Сейчас главное, пожалуй, удержать профессионализм личного состава и боеготовность соединения на уровне, достигнутом в первом учебном полугодии в Приморье и успешно закончить год. И мы будем к этому стремиться. Некоторым кораблям соединения предстоят боевые службы. Нас ждут итоговые мероприятия БП, КШУ, учебные стрельбы, которые будут номинироваться на приз главнокомандующего ВМФ. Ну и, конечно, мы ждём прихода нового корабля – первой боевой единицы нового поколения корвета «Совершенный». В настоящий момент на нём завершаются заводские, ходовые и государственные испытания. Соответствующие работы идут по графику, и мы ожидаем, что корвет усилит наше соединение ближе к концу текущего года.