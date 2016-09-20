Время конкретных дел

Главным событием подготовки войск и штабов всех уровней в завершающемся учебном году стало стратегическое командно-штабное учение «Кавказ-2016», и министр обороны прежде всего рассказал участникам заседания о целях СКШУ, проиллюстрировав его некоторыми цифрами и фактами. Он напомнил, что «Кавказ-2016» стал крупнейшим учением года и проводился «для улучшения боевой и мобилизационной готовности войск». В СКШУ были задействованы практически весь Черноморский флот и Каспийская флотилия, авиация, Сухопутные войска, морская пехота, десантники. «В целом в учении приняли участие более 125 тысяч военнослужащих, 97 тысяч человек гражданского персонала, более 300 самолётов, примерно столько же вертолётов», – перечислил министр.

По оценке генерала армии Сергея Шойгу, довольно успешно в ходе учения прошли мобилизационные мероприятия в ряде субъектов РФ, за что он высказал слова благодарности в адрес глав администраций этих регионов.

Далее генерал армии Сергей Шойгу кратко проинформировал членов Общественного совета об итогах работы Международного военно-технического форума «Армия-2016», который прошёл в начале сентября, а затем остановился на крупнейшем и интереснейшем мероприятии, проводившемся ещё раньше, с 30 июля по 13 августа, на «Армейских международных играх – 2016». И дал возможность участникам заседания заглянуть в будущее этих игр, сообщив, что ряд конкурсов АрМИ-2017 может пройти на территории Китая, Казахстана и других стран. По словам министра, соответствующие предложения от зарубежных коллег уже поступили в российское военное ведомство. Их реализация, по мнению министра обороны России, будет полезной для развития нашего сотрудничества с партнёрами по Организации Договора о коллективной безопасности и другими нашими коллегами из Латинской Америки, Африки, Центральной Азии.

Генерал армии Сергей Шойгу подчеркнул, что Минобороны РФ приложит ещё много усилий к тому, чтобы Армейские игры стали своего рода Олимпийскими играми в армии.

Ещё одним важнейшим событием недавнего времени, результаты которого в обществе проявятся через годы и даже десятилетия, стало поддержанное Президентом России создание Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия». Министр обороны, говоря об этом знаковом событии, особо подчеркнул, что оно носит долгосрочный характер. По сути, это элемент стратегического управления, когда высшее его звено сегодня закладывает главную, человеческую основу будущего могущества России, формирует когорту энергичных, развитых интеллектуально, крепких телом и духом ребят, для которых служение России на военном или гражданском поприще станет смыслом жизни.

«Многие говорят, что мы занимаемся милитаризацией страны, чтобы у нас там все ходили строем, – продолжил министр. – Это, конечно, далеко не так. Но нам точно не нравится, что временами делают в отдельных субъектах с молодыми людьми и то, что показывают на экранах телевизоров. Поэтому мы поставили перед собой ряд задач».

Первый слёт юнармейцев, напомнил генерал армии Сергей Шойгу, прошёл в конце мая в Военно-патриотическом парке культуры и отдыха Вооружённых Сил РФ «Патриот». Во всех регионах России, кроме Чукотки, организованы и прошли регистрацию эти движения, и сейчас к ним присоединяются многие военно-патриотические клубы. По мнению министра обороны, Общественный совет может поспособствовать всё большему вовлечению подростков в юнармейское движение. Генерал армии Сергей Шойгу предложил председателю Общественного совета при Минобороны Павлу Гусеву и члену совета Владимиру Винокуру взять шефство над школами, в которых когда-то учились они или их дети, и организовать там отделения «Юнармии».

Затем слово было предоставлено начальнику Национального центра управления обороной генерал-лейтенанту Михаилу Мизинцеву. Он подробно проинформировал участников заседания об увеличении боевого потенциала Вооружённых Сил в течение этого года.

Говоря о кадровой составляющей этого потенциала, генерал-лейтенант Михаил Мизинцев сообщил о ежегодном росте укомплектованности солдатами и сержантами по контракту. Этот показатель по сравнению с прошлым годом вырос на 1,4 процента. В течение 2016 года на контракт принято более 50 тысяч военнослужащих, а общая укомплектованность контрактниками превысила 356 тысяч человек, что составляет 93 процента от плана на год.

Популярность военной службы – одно из самых наглядных свидетельств заслуженного уважения, которое военнослужащие наших Вооружённых Сил обрели в обществе. И, как отметил начальник НЦУО, это произошло впервые за постсоветское время. «Словосочетание «вежливые люди» глубоко вошло в обиход российского общества как символ профессионализма, мужества и верности Родине», – подчеркнул он.

Поддержанное Президентом России создание Всероссийского военно-патриотического общественного движения «Юнармия» формирует когорту энергичных, развитых интеллектуально, крепких телом и духом ребят, для которых служение России на военном или гражданском поприще станет смыслом жизни

Уважение к людям в погонах во многом формируется отношением к ним руководства страны, тем, как решаются их социальные вопросы и проблемы. От этого же во многом зависит и уровень морально-психологического состояния самих военнослужащих. Сейчас он оценивается как оптимальный, что подтверждается результатами социологического мониторинга, проведённого в Вооружённых Силах, сообщил генерал-лейтенант Михаил Мизинцев. По его словам, важной мерой социальной поддержки явилось увеличение с 2015 года в 3,3 раза размера денежной компенсации за поднаём жилых помещений, что позволяет возместить не менее 90 процентов фактических затрат.

«Отмечается значительный рост числа участников накопительно-ипотечной системы, – продолжил начальник НЦУО. – На сегодня в реестр включено около 172 тысяч военнослужащих, что в 2 раза превышает показатели 2012 года. Ежегодный прирост количества участников военной ипотеки составляет не менее 18 тысяч».

С конца 2012 года пристальное внимание руководство Минобороны уделяет сохранению здоровья военнослужащих. И, как сообщил генерал-лейтенант Мизинцев, «проведение комплекса лечебно-профилактических мероприятий позволило снизить общую заболеваемость военнослужащих и увеличить процент числа здоровых военнослужащих до 92».

Большое значение руководство Минобороны придаёт также развитию обратной связи с военнослужащими и гражданским персоналом Вооружённых Сил, возможности людей независимо от их места службы (работы) напрямую обратиться к руководству военного ведомства с вопросами социального характера. Для этого совершенствуются формы работы общественных приёмных Минобороны. Впрочем, уже сейчас их эффективная работа позволила значительно уменьшить число обращений военнослужащих, членов их семей и лиц гражданского персонала Вооружённых Сил по основным социальным вопросам.

«Теперь нет необходимости ехать в Москву, можно обратиться в общественные приёмные по месту службы или проживания, задать вопрос и получить ответ в режиме видео-конференц-связи», – сказал он и сообщил о планах активнее развивать электронные сервисы и возможности удалённой связи, а в ближайшей перспективе – завершить создание «Электронной приёмной» на сайте Минобороны.

Наверняка членов Общественного совета интересовало и то, как реализуется в этом году гособоронзаказ. «В текущем году в войска поставлено свыше 2 тысяч основных образцов вооружения и более 550 тысяч единиц специальной техники и средств обеспечения, – сообщил начальник НЦУО. – С учётом поставок уровень оснащённости войск современными и перспективными образцами техники уже превысил 49 процентов».

Вооружение и военная техника активно используются на занятиях по боевой подготовке, основу которой все последние годы составляют межвидовые и двусторонние учения. При этом их количество по сравнению с прошлым годом выросло на 12 процентов и 23 процента соответственно, сказал генерал-лейтенант Михаил Мизинцев.

Быстрыми темпами идёт обновление военной инфраструктуры, которая в 2016 году увеличилась на 123 комплексных объекта. В их числе аэродромы Энгельс и Тикси, причальные объекты геопорта Новороссийской военно-морской базы, президентского кадетского корпуса в Севастополе.

«В целом масштабы строительства, развёрнутые Министерством обороны в последние годы, сопоставимы с советским периодом 1973–1979 годов, когда отмечался наибольший подъём в строительстве в интересах Вооружённых Сил в целом», – заявил начальник Национального центра управления обороной.