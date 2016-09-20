Не страшны любые им дороги

– «Джебхат ан-Нусра»? ДАИШ? – указываю рукой в разных направлениях.

– О-о!.. – понятливо кивает головой сирийский офицер и тоже жестами показывает, что на склоне взгорья, заросшего не очень густым лесом, находятся позиции его разведподразделения, а напротив, слева от дороги, в населённом пункте, который располагается в нескольких километрах отсюда, – боевики.

Я смотрю на поля, где вдали пасутся овцы или козы, на залитые уже с утра ярким жарким солнцем окрестности и не могу поверить, что совсем где-то рядом находятся террористы. Хотя о том, что они постоянно обстреливают позиции сирийских войск, я знаю...

Мы вторые сутки на колёсах. Вчера выехали из Хмеймима. Наша маленькая колонна доставила гуманитарный груз в Хаму. Теперь мы движемся в Хомс. И вот непредвиденная заминка в дороге. И как раз в самом неподходящем для этого месте...

Мы совершили 350-километровый марш. Ехать приходилось порой обходными путями в целях безопасности. С утра нас ещё обдувал прохладный ветер по ходу движения колонны, а уже после обеда воздух стал горячим. Он забивал лёгкие и вместо облегчения вызывал удушье. Впереди нашего

КамАЗа шёл БТР-82АМ. На его броне сидели ребята в касках и бронежилетах с оружием в руках.

Вчера они сидели все пять часов, в течение которых мы добирались до Хамы. И сегодня им предстояло выполнять задачу на протяжении тех же 350 километров обратного пути. Итого – 700. Глядя на их обгоревшие и обветренные лица, я вчера пошутил:

– «Кошка на раскалённой крыше». Помните, так назывался известный фильм?..

– Да мы уже привыкли, – ответил мне командир взвода старший лейтенант Даниевский (фамилия изменена). – Люди выдерживают всё. А вот техника... В целом проблем с эксплуатацией бронетранспортёра в таких условиях нет. Только вот от такой жары на асфальте «горят» колёса... БТР ведь больше предназначен для действий в поле, на полигонах, а тут такие марши по раскалённому асфальту.

Вечером экипажу бэтээра было не до отдыха. Они сообща обслуживали свою машину, меняли порядок расположения колёс – одно из них вызывало сомнения в надёжности. Поэтому надо было его переставить на другой мост, где бы оно подвергалось меньшей нагрузке.

В местных условиях ребятам иногда приходится ночевать прямо у бронетранспортёра – кто-то из экипажа внутри него устроится, а кто-то – на броне или рядом на земле. Так было в нашу поездку. Наши сопровождающие после всех работ и расположились на отдых в тени своей боевой машины. Особенность местности и природы в Сирии такова, что порой трудно найти даже небольшую тень. А солнце палит до самого вечера. Местность-то – горно-пустынная...

Почти все уже дремали, сбрасывая дневную усталость, один только старший сержант Андреев (фамилии членов экипажа изменены также), старший водитель, всё ещё продолжал обслуживать свой БТР. Мы разговорились. Андреев рассказал о том, что почти весь экипаж уже второй раз выполняет специальные задачи в Сирии.

– Все, кроме номера расчёта сержанта Азаматова, здесь по второму разу, – уточнил Андреев. – Наездили по Сирии немало километров. Выезжали в Алеппо, Пальмиру, Хомс, Хаму, Тартус и другие города и провинции. Конечно, у нас не только выезды, но и несение караульной службы. В первую командировку в Сирии захватил и зиму, и весну. Представьте: дожди, грязь, а земля тут, сами видите, как цемент... Когда всё раскиснет, не очень весело. Да и промозглость – близость моря. А теперь вот жара. Да я ко всему привычный. Служил в армии водителем БТР-70, после срочной восемь лет работал дальнобойщиком в Москве. Так что в свои 33 года повидал и испытал немало...

– А почему опять решил пойти служить? – спрашиваю.

– Причин много. А главное – здесь есть уверенность в том, что ты занимаешься важным делом, приносишь пользу и государству, и своей семье. Дома ведь у меня остались две дочки – 6 и 8 лет. Надо заранее думать об их будущем. Время летит очень быстро. Не успеешь моргнуть глазом, как вырастут, пойдут после школы учиться куда-то ещё... В армии всё надёжно, не то что на «гражданке». Знаю на своём собственном опыте. Да и ребята здесь нормальные. Не каждый для себя, а каждый для всех...

Ребята здесь нормальные. Не каждый для себя, а каждый для всех

Я смотрю на руки Андреева. Мозолистые, в ссадинах. А тут ещё не заживший до конца шрам – торчат нитки от наложенных швов...

– Где это? – спрашиваю.

– Да в нашей работе, сами знаете, где угодно. Сегодня вот этой самой стороной прикоснулся к горячей поверхности, скажу вам, было не очень. Сейчас вот руки помою, наложу пластырь...

Командир взвода старший лейтенант Даниевский окончил Пензенский артиллерийский инженерный институт. Ему бы выполнять задачи в составе службы ракетно-артиллерийского вооружения, но армейская судьба непредсказуема. Была свободная вакансия – вот и назначили на должность командира взвода. Но Даниевский всё воспринял как должное. И это понятно – офицер, сын офицера.

Это у него вторая командировка. В общей сложности на территории Сирии старший лейтенант выполняет задачи уже пять с половиной месяцев. Я ни разу не слышал, чтобы Даниевский повысил голос на подчинённых. У него высокий рост и располагающая внешность. А ещё – спокойная манера общения. Видно, что человек всё делает основательно. За это его и уважают подчинённые. А он и сам, сняв с себя снаряжение, помогал им работать. Другой бы стоял да покрикивал, а Даниевский сам и работал, и руководил.

– Да хорошие ребята у меня, надёжные, проверенные, – рассказывает о своих подчинённых старший лейтенант. – Стрелок – помощник гранатомётчика ефрейтор Артёмов, стрелок рядовой Сергеев, наводчик-оператор рядовой Владимиров... А о водителе Андрееве и говорить нечего. Он будет работать столько, сколько надо. И даже ещё больше. Настоящий мужик в самом хорошем смысле этого слова. Специалист, которых ещё надо поискать. Сержант Азаматов, несмотря на то, что это у него первая командировка, тоже надёжный специалист. Так что жаловаться на ребят не приходится. Коллектив сплочённый, боевой. А ещё очень приятно то, что ребята у меня очень дисциплинированные...

– Скажите, сидеть на броне часами в жару – это же надо иметь какую выдержку и какое здоровье? – задаю вопрос.

– Мы привыкли. Когда колонна движется, броня немного остывает, но только остановится – тут же сразу нагревается... Это «в миру» (в России) люди боятся сквозняков, тут же при скорости в 80 километров в час уже ничего не страшно. Надо ещё следить и за тем, чтобы кто-то не задремал от усталости, БТР ведь идёт полным ходом...

Как вчера, так и сегодня нашу колонну из двух машин сопровождают сирийские разведчики. На маршруте движения они меняются. На своих «тойотах»-пикапах идут позади нас. А если какая-то заминка – выезжают вперёд. Некоторые из автомобилей махабарата оборудованы крупнокалиберными пулемётами с броневыми листами.

И вот случилась вынужденная остановка. На полчаса. К нам подходят сирийские военнослужащие, показывают жестами, что скоро поедем.

– Акид (полковник), Руссия, пресс, – поясняю, заметив, с каким интересом они смотрят на мой фотоаппарат.

А затем характерным жестом предлагаю сфотографироваться. Ребята из мухабарата охотно соглашаются. Я уже понял, что здесь люди любят фотографироваться, если, конечно, им не надо скрывать своё лицо. Я угощаю сирийцев российскими сигаретами, один соглашается попробовать, а другие достают из кармана свои. Предлагают и мне.

Пока мы вместе курим, укрывшись в тень за небольшим строением, ребята экипажа БТР занимают круговую оборону и внимательно наблюдают за окрестностями. Обстрелять могут не только из населённого пункта, который расположен слева, но и из какой-нибудь машины, а они уже начали скапливаться. Да и самоподрыва фанатика-смертника нельзя исключать...

Сколько бы я ни встречался с сирийскими военнослужащими, всегда они относятся ко мне по-дружески и с уважением. И не только ко мне – ко всем нашим офицерам и солдатам. Поговорить с русским «акидом», если есть рядом переводчик, они никогда не против, тем более с военным журналистом.

Тем временем появилась возможность продолжить движение. Мы вновь в пути.

– Странное дело, – говорит мне прапорщик, – кругом война, а дороги хорошие.

– Всеволод, – отвечаю, – так вой­на идёт здесь в основном вдоль дорог и за населённые пункты. Так зачем их взрывать тем же боевикам? Достаточно устраивать засады. Ведь совершить налёт и быстро убраться на пикапах – в их же интересах. Коммуникации одинаково важны для всех...

Мы продолжаем движение к Хомсу. Несмотря на выбеленную сухую землю, вдоль обочин часто встречаются массивы, засаженные оливковыми деревьями. Проезжаем мы и мимо промышленных предприятий. Вижу одно из них, похожее на домостроительный комбинат. Оттуда везут в кузовах машин облицовочный прекрасно обработанный мрамор. Жизнь продолжается. Где-то что-то строят, где-то – восстанавливают...

Приближаемся к Хомсу. По дороге снуют машины. Из их окон высовываются водители, приветственно машут нам руками. А вот догоняет нас чёрный пикап с бронированным листом и стойкой для крепления пулемёта. За рулём – бородатый мужчина в форме сирийского военнослужащего. Он сначала машет нам рукой, потом показывает знак «V» – «виктория, победа», а затем пересаживает с переднего сиденья к себе на колени маленькую девочку, чтобы и она помахала нам своей ручонкой.

– Как дела? – выглянув из окна автомобиля, мужчина обращается к нам на русском языке.

Мы ему отвечаем, что всё нормально. Звучат ещё несколько вопросов и ответов. Видно, сирийский офицер учился в нашей стране. Он ещё немного сопровождает нас, а затем сворачивает в один из переулков.

В Хомсе мы работаем до полудня, а потом берём курс на нашу базу. Позади – 700 километров пути. Мы въезжаем в Хмеймим. Темнеет. Задание выполнено.



Хмеймим, Сирия