Ради одного точного выстрела

В течение недели на побережье Азовского моря близ Ейска гремели выстрелы. В мастерстве и специальной выучке на полигоне Воронцовский состязались самые меткие стрелки силовых ведомств России. На юге страны в 11-й раз прошли Международные соревнования снайперских пар подразделений специального назначения, посвящённые памяти сотрудника РССН УФСБ России по Краснодарскому краю майора Виктора Лисовского.

Если говорить об особенностях нынешних соревнований, то главная из них – в усложнённой программе, предусмотревшей несколько организационно-методических новшеств. Оргкомитет в лице Краснодарской краевой общественной организации «Ассоциация ветеранов подразделения антитеррора «Альфа-Краснодар» при содействии Управления ФСБ России по Краснодарскому краю позаботился о том, чтобы многие упражнения стали для участников неким сюрпризом.

Собственно, одно из них, запланированное под занавес мероприятия, так «Сюрпризом» и называлось. Приятным ли? Это зависело от многих факторов – личной натренированности, умения работать в составе снайперской пары и взаимодействовать в связке, пользоваться специальными приборами и оборудованием. Каждая снайперская пара должна была иметь при себе компас или другие приборы для ориентирования на местности, коврик для стрельбы, нож, часы, фонарь, флягу для воды, а также прибор наблюдения (дальномер) и ночной прицел пассивного типа.

С одним из участников, Николаем, мы накоротке побеседовали как раз перед тем, как его команда вышла на учебный огневой рубеж.

– В моём понимании снайпер – это не только хороший стрелок, – признался он. – Метко стрелять может и опытный спортсмен. Только долго ли он продержится в условиях реальной боевой обстановки, вот в чём вопрос.

Современный снайпер – это профессионал, умеющий делать сразу несколько дел: быстро и скрытно занять позицию, замаскироваться, обнаружить цель, точным выстрелом уничтожить её и мгновенно сменить позицию или покинуть поле боя, если задача выполнена.

Именно такие качества и были в первую очередь востребованы в ходе этих соревнований. Каждая группа упражнений, будь то полицейский или военный снайпинг, «Дальние дистанции» или «Утро на позиции», стала для участников настоящим испытанием на профессиональную зрелость.

Свою лепту в процесс состязаний внесло само месторасположение полигона Воронцовский на берегу Азовского моря. Повышенная влажность, обычный для этих мест и этого времени года сильный ветер и некоторые другие рельефно-климатические факторы заставили снайперов в полной мере задействовать не только специальную выучку, но и смекалку. Во время дневных стрельб температура воздуха на полигоне порой достигала +30 градусов. Помимо обычных бытовых неудобств это порождало ещё одну проблему – даже в мощный оптический прицел наблюдать за местностью мешало сильное марево, раскалённый воздух словно клубился над степью. В момент выстрела ствол винтовки дополнительно нагревается и ещё больше ухудшает видимость. У некоторых снайперов над стволом винтовки были привязаны ленточки, которые, как выяснилось, помогают это негативное явление в известной степени скрадывать.

Некоторые участники соревнований и по сей день в качестве действующих сотрудников подразделений специального назначения принимают участие в контртеррористических мероприятиях. На их счету десятки спасённых жизней заложников, предотвращённые теракты, несостоявшиеся диверсии

Серьёзный накал соревнования приобрели уже в первый день, когда отрабатывалось упражнение «Полицейский снайпинг». Все 92 снайпера на одном мишенном поле одновременно легли в линию. На деревянных щитах были закреплены бумажные мишени, моделирующие различные экстремальные ситуации: захват заложника, обезвреживание террориста и так далее. Изюминкой здесь стало упражнение стрельбы по насекомым, которые сидят на бутылке. При этом надо было попасть в саму муху или пчелу, не задев бутылку. Это, конечно, немного экзотично и разогревает профессиональное честолюбие. Пригодится ли когда-нибудь на практике? Разве что с точки зрения чисто спортивного интереса. А вот перебить с дистанции 30 метров электрический провод, который соединяет детонатор и взрывное устройство, – тут уже не до шуток. И такое упражнение было предложено вниманию участников. К чести последних нужно сказать, что более половины из них справились с заданием успешно.

А вот военный снайпинг потребовал от участников умения филигранно действовать в паре. Здесь уже люди работали только попарно, каждый на своём участке. Заранее подробности упражнения никому, кроме организаторов, не были известны. Член судейской коллегии сообщал некоторые подробности уже непосредственно у позиции. Да и то информация была довольно скудной: направление стрельбы, общий вид мишени, группа автоматчиков, гранатомётчик. Где и когда они появятся, неизвестно. Нужно ждать. Но и времени зря терять нельзя – оно лимитировано. Каждую секунду участники старались использовать рационально: наблюдали за мишенным полем, вымеряли точность выстрела с помощью мини-метеостанции и баллистического калькулятора…

Вот он, выстрел. И почти сразу же – металлический звон мишени-гонга. Это в случае, если было попадание. Если нет, нужно собрать волю в кулак, подавить эмоции и ждать появления новой мишени, чтобы уж её-то наверняка поразить.

– Для всех участников наши соревнования – великолепная возможность обменяться опытом, изучить новые перспективные наработки коллег, – рассказал «Красной звезде» председатель организационного комитета соревнований, заместитель командира части полковник Юрий Дроков. – Среди них есть победители и призёры известных мировых и европейских первенств. Для всех участников попасть на эти соревнования престижно, так как они входят в «Топ-3» состязаний снайперов.

До осложнения международной обстановки последних лет в соревнованиях принимали участие многие снайперы из стран Западной Европы. В этом году по понятным причинам на Кубань традиционно приехали наши друзья и союзники из Белоруссии, Казахстана, Китайской Народной Республики. И если представители Белоруссии и Казахстана как всегда хорошо выступали (школа подготовки-то ведь у нас одна), то китайские партнёры судейскую коллегию во многом приятно удивили, особенно в полицейском снайпинге. Прогресс у них, что называется, налицо.

На вопрос о том, не боится ли он конкуренции со стороны китайцев, один из участников, Роман, ответил откровенно: нет, не боится. Можно скопировать технику, оружие, прицелы. Можно подсмотреть позу на позиции. Но сам способ мышления снайпера, механизм принятия быстрого и безошибочного решения, тактические приёмы, методику дыхания, наконец, а она у каждого снайпера глубоко индивидуальна, скопировать не удастся. А без этого комплекса – грош цена любой копии. Она никогда не станет оригиналом.

Не сказать, что итог соревнований был предсказуем, интрига сохранялась до последнего упражнения, где участники сошлись в снайперской дуэли. Но не зря говорят, что удача сопутствует умелым. Так было и на этот раз. Первое место заняла блестяще проявившая себя с самого начала команда УСН Службы безопасности Президента ФСО России (г. Москва). Вторую ступеньку пьедестала почёта заняли спортсмены из Службы безопасности Президента Республики Беларусь. «Бронза» досталась команде Управления «А».

А все вместе участники получили возможность испытать настоящий спортивный и профессиональный азарт, удовольствие от общения с коллегами, а также понять, насколько важно дело, которому они служат.