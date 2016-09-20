Держа руку на пульсе обороны

Устраняли последствия паводков, боролись с пожарами, ликвидировали очаги сибирской язвы – эти и многие другие задачи, продиктованные временем, решали в ходе конкурса профмастерства военнослужащие дежурных смен НЦУО РФ. Как стать лучшим в своём деле, когда оно касается управления обороной страны, выяснял наш корреспондент, побывавший на церемонии награждения лучших из лучших в парке «Патриот».

Более ста военнослужащих, прибывших в столицу из пунктов и центров управления Министерства обороны, на протяжении трёх дней демонстрировали профессиональное мастерство. От Балтийского до Японского морей – география участников конкурса «Центр управления – 2016», объединённых единой задачей по защите Родины, действительно поражает. Все, кто добрался до Москвы, уже прошёл серьёзный путь – конкурсный отбор на региональном уровне. По его результатам из двух тысяч офицеров к итоговым испытаниям была допущена лишь сотня лучших.

Меткость и физическая выносливость – те качества, которыми должен обладать каждый защитник Отечества вне зависимости от его специальности: лётчик он или моряк, танкист или десантник. Именно поэтому в программу испытаний конкурса «Центр управления – 2016» были включены эти дисциплины. Но как у каждого армейского специалиста, у дежурных смен Национального центра управления обороной есть своя матчасть, своя зона ответственности, которую они должны знать назубок. И для тех, кто служит здесь, это алгоритм действий в случае возникновения какой-либо чрезвычайной ситуации в войсках, стране и за её пределами. В своей повседневной службе именно этим они и занимаются: мониторингом, анализом происходящего и выработкой предложений руководству Министерства обороны и государства.

Армия всегда окажет помощь. И за доказательствами далеко ходить не надо. В ликвидациях последствий недавних ЧС – паводков, пожаров и вспышки сибирской язвы – не обошлось без привлечения военных специалистов. В координации действий армии и других структур были задействованы и офицеры Национального центра. Именно поэтому ещё одним испытанием для участников состязания профмастерства стало решение подобных этим специальных комплексных задач.

Как рассказал председатель конкурсной комиссии генерал-майор Сергей Урусов, все участники показали достаточно высокий уровень подготовки, таким же был и накал борьбы.

– И в этом нет ничего удивительного. По условиям конкурса его участники должны иметь как в боевой учёбе, так и при несении боевого дежурства только высокие показатели. Естественно, что в итоговом состязании, пройдя сквозь столь серьёзное сито отбора, за звание лучшего в своей профессии боролись военнослужащие, уже доказавшие это в своих частях, родах войск, округах и видах Вооружённых Сил, – отметил он, добавив, что такие конкурсы, несомненно, имеют большую ценность.

– Это же не только состязание, это одна из форм боевой учёбы и совершенствования профессионального мастерства, – сказал генерал Урусов.

Подобный конкурс не только состязание, но и одна из форм боевой учёбы

Тем не менее, несмотря на одинаково хорошую подготовку всех без исключения военнослужащих, лидеры в ходе конкурсных испытаний всё-таки были выявлены. Безоговорочная пальма первенства у представителей Ракетных войск стратегического назначения. Ни один пьедестал почёта, а всего конкурсных номинаций было более десяти, не обошёлся без их присутствия.

Настоящая борьба развернулась и за звание «Лучший гидрометеоролог», которого в итоге был удостоен начальник бюро территориального центра управления 11-й армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Восточного военного округа майор Максим Болоханов.

– У этих военных специалистов свои особые задачи, лишь на первый взгляд кажущиеся незаметными, – отметил председатель конкурсной комиссии. – И именно от их профессионализма, умения предугадать непогоду зависит безопасность несения военной службы в войсках, полётов авиации и выходов в море кораблей. В истории немало примеров, когда верные расчёты метеорологов помогали предотвратить трагедии.

Ещё одно безусловное открытие конкурса – победа старшего лейтенанта Анны Рябко. И что тут удивительного, скажете вы. Дело в том, что из ста восьми финалистов Анна – единственная представительница прекрасного пола и, как оказалось, не хуже мужчин разбирается в военном деле, сумела дать фору более опытным соперникам. Кубок победителя в номинации «Лучший специалист в области управления повседневной деятельностью» отправился на Каспийскую флотилию, где проходит службу старший лейтенант Рябко.

Ещё одна особенность этого состязания заключена в том, что не только офицерский состав, но и военнослужащие срочной службы могут проявить своё мастерство в ходе конкурса «Центр управления – 2016», побороться за звание лучшего специалиста научной роты. В этом году победа в этой номинации по праву досталась рядовому Александру Романову, которому действительно есть чем гордиться. Несколько научно-исследовательских работ в области обеспечения безопасности полётов воздушных судов, участие во всероссийских и межвузовских конференциях и выставках, более десятка статей, опубликованных в сборниках научных трудов, – всё это уже есть в копилке достижений оператора научной роты Военно-воздушной академии имени Жуковского и Гагарина. Теперь её пополнила и победа в столь серьёзном и значимом конкурсе.

Как отметил на церемонии награждения заместитель начальника НЦУО РФ генерал-майор Андрей Матюхин, сегодня, по прошествии двух лет с момента заступления на боевое дежурство, Национальный центр стал незаменимым и важным звеном управления военной организацией государства. И победители конкурса олицетворяют его основу – тот фундаментальный сплав профессионализма и компетентности, без которого невозможно решать глобальные задачи, стоящие перед центром сегодня и в будущем.



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