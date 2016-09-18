С позитивным настроем

18 сентября в Российской Федерации прошли выборы депутатов Государственной Думы седьмого созыва. На всеобщих прямых выборах граждане РФ формировали состав нижней палаты парламента, отвечающей за принятие законодательных актов в стране. В этот же день проходили выборы законодательных собраний в 39 субъектах РФ, в семи регионах – прямые выборы высших должностных лиц, а также около 5 тысяч муниципальных кампаний.

Из-за географической протяжённости РФ голосование заняло более суток: первые избирательные участки открылись на Камчатке и Чукотке в 8 часов по местному времени, когда в Москве было ещё 23 часа 17 сентября, а последние на территории России закрылись в 21 час по московскому времени в самом западном регионе – Калининградской области, когда для многих жителей азиатской части страны уже наступил новый день – 19 сентября.

Строго говоря, обращает внимание агентство ТАСС, выборы начались ещё три недели назад – 28 августа, когда стартовало досрочное голосование для жителей отдалённых и труднодоступных областей, сотрудников полярных и метео­станций, вахтовиков.

Досрочное голосование было организовано и для жителей районов Приморского края, пострадавших от наводнения. Кроме того, к сегодняшнему дню уже успели высказать своё мнение избиратели, живущие в некоторых зарубежных странах, например, там, где воскресенье является рабочим днём. В частности, своим активным избирательным правом воспользовались в силу спе­цифики ситуации россияне, находящиеся в Сирии.

В Вооружённых Силах, как рассказал в воскресенье вечером журналистам, собравшимся в ЦИК России, статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, выборы традиционно прошли активно и организованно. Так, по предварительным данным, в голосовании в Восточном и Центральном военных округах приняли участие 99,7 процента военнослужащих. Повсеместно у военнослужащих отмечался в день голосования позитивный настрой.

– В Минобороны России, органах военного управления, соединениях, воинских частях и учебных заведениях созданы специальные рабочие группы, которые занимаются организационно-техническим обеспечением избирательного процесса, – проинформировал он. – Установлено тесное взаимодействие с избирательными комиссиями соответствующих уровней для оперативного решения возникающих вопросов. Реализовано обращение Центральной избирательной комиссии и обеспечена доставка вертолётом Минобороны избирательной комиссии на остров Уруп Курильского района Сахалинской области для организации досрочного голосования избирателей. Кроме того, силами армейской авиации и катерами Северного флота организована доставка избирательных комиссий на острова и в труднодоступные местности Мурманской и Архангельской областей.

НАША СПРАВКА. Согласно Конституции РФ Госдума состоит из 450 депутатов. Стать народным избранником может гражданин РФ, достигший 21 года. Новый думский состав избирался по смешанной системе – 225 депутатов по пропорциональной системе (по партийным спискам) и 225 по одномандатным округам.

В голосовании, как отметил Николай Панков, принял участие весь личный состав Вооружённых Сил – как военнослужащие, так и гражданский персонал. Основная часть военного электората проголосовала на общих избирательных участках. В избирательные комиссии участков, на которых голосовали военнослужащие, были включены представители воинских частей.

До семи процентов личного состава Вооружённых Сил голосовало на избирательных участках, образованных по представлению командиров воинских частей. Как правило, это участки в воинских частях, расположенных в обособленных, удалённых от населённых пунктов местностях, на кораблях, находящихся в плавании.

По решениям Центральной избирательной комиссии, избирательных комиссий субъектов РФ, сообщил статс-секретарь – заместитель министра обороны, для личного состава, несущего боевое дежурство, для находящихся на боевых постах было организовано досрочное голосование. Всего в досрочном голосовании приняло участие около 12 тысяч военнослужащих.

– Командующими войсками военных округов, родов войск и видов Вооружённых Сил, военной полицией во взаимодействии с правоохранительными органами были приняты необходимые меры по обеспечению общественного порядка и безопасности в период проведения выборов. На всех избирательных участках, образованных на территории воинских частей, присутствовали наблюдатели от кандидатов в депутаты и от выдвинувших их политических партий. Активно проводились мероприятия по культурно-художественному обслуживанию войск.

В день голосования начальник Главного управления по работе с личным составом Вооружённых Сил РФ генерал-майор Михаил Смыслов провёл в режиме видео­конференции совещание с руководителями рабочих групп видов Вооружённых Сил, родов войск, военных округов и флотов, которые проинформировали о ходе голосования.

Без особых сбоев голосование прошло и в целом по стране.

Зарубежные эксперты, принимавшие участие в международном наблюдении на выборах в Госдуму, отмечают их открытость и хорошую организацию. «Могу сказать, что выборы проходят открыто и отличаются высокой степенью организации», – заявил корреспонденту ТАСС президент молодёжной демократической организации Demyc Хавьер Хуртадо Мира.