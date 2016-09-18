Армия – это мы

Министр обороны Российской Федерации

генерал армии Сергей ШОЙГУ:

«У нас много солдат и офицеров, достойных награды, но на эту сцену выходят лучшие. Поверьте, у нас сотни и тысячи таких ребят, которые в разных уголках нашей страны и за её пределами совершают подвиги не потому, что они хотят их совершить, а потому, что не могут поступить иначе»

Этот фестиваль-конкурс уже можно считать не только самым значимым и масштабным проектом в наших Вооружённых Силах, но и своего рода связующим звеном между армией и гражданским обществом. Несомненно, главная цель такого конкурса – повышение профессионализма и боевого духа в Вооружённых Силах, сохранение и развитие лучших воинских традиций.

На первом его этапе, который проходил в видах и родах ВС РФ, в военных округах и на флотах, лучшие военнослужащие были определены по опросам сослуживцев и командования. Это признанные мастера в своей воинской специальности, пользующиеся заслуженным авторитетом в воинских коллективах. При этом учитывались не только их служебные показатели, но и результаты участия в «Армейских международных играх – 2016». Всего было 65 номинаций, охвативших военные специальности Сухопутных войск, ВМФ, ВКС, ВДВ и РВСН. Кроме этого, были названы лучшие специалисты в сфере жилищного обеспечения военнослужащих, военного строительства, военного здравоохранения, рационализаторской работы и IT-технологий.

Этот фестиваль-конкурс уже можно считать не только самым значимым и масштабным проектом в наших Вооружённых Силах, но и своего рода связующим звеном между армией и гражданским обществом

Во второй, финальный этап фестиваля вышли наиболее отличившиеся участники первого этапа, а также организации и граждане, внёсшие весомый вклад в обеспечение обороноспособности страны. В результате определились победители в девяти номинациях. Заслуженные награды им вручили руководители Минобороны России, известные общественные деятели, артисты и олимпийские чемпионы-армейцы.

Финалиста в номинации «Мужество и честь» (за героический поступок) поздравили с победой министр обороны Российской Федерации Герой России генерал армии Сергей Шойгу и председатель общественной организации «Союз десантников России», член Общественного совета при Минобороны России Герой Советского Союза генерал-полковник Валерий Востротин. Им стал курсант Военно-воздушной академии имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина (Воронеж) Артём Лихачёв. В январе 2016 года он, находясь в увольнении, стал свидетелем пожара в жилом доме. В окне пятого этажа увидел двух мальчишек, отрезанных огнём от выхода. И бросился на помощь. Через соседний балкон, по обледенелому парапету, одновременно подбадривая малышей и их маму, сумел добраться до них и эвакуировать детей из горящей квартиры. Родителей спасли подоспевшие пожарные. Указом Президента Российской Федерации Артём Лихачёв награждён медалью «За спасение погибавших».

Поздравляя курсанта с заслуженной победой, министр обороны сказал: «У нас много солдат и офицеров, достойных награды, но на эту сцену выходят лучшие. Сегодня здесь стоит замечательный молодой человек, это самое начало его пути. Поверьте, у нас сотни и тысячи таких ребят, которые в разных уголках нашей страны и за её пределами совершают подвиги не потому, что они хотят их совершить, а потому, что не могут поступить иначе». Сергей Шойгу добавил, что пример Артёма Лихачёва станет моральным ориентиром для его коллег, однокурсников и всех тех, кто желает связать свою жизнь с Вооружёнными Силами России. «Я хотел бы поздравить Артёма с этой наградой и пожелать ему, чтобы она была не последней. Очень хотелось бы, чтобы и все последующие награды были за ратный, но мирный труд», – сказал министр обороны.

В номинации «Броня крепка» (лучший танковый экипаж) победу одержали представители 36-й отдельной мотострелковой бригады 26-й общевойсковой армии ВВО командир танка сержант Алексей Чебан, наводчик-оператор старший сержант Александр Табадяков и механик-водитель младший сержант Сергей Бронников. В августе этого года экипаж не только стал чемпионом знаменитого «Танкового биатлона», опередив участников из 17 стран, но и получил приз в специальной номинации за самую слаженную команду.

Жюри в номинации «Воздушный ас» (лучший лётный экипаж) назвало победителем начальника исследовательского отдела 4-го государственного центра подготовки авиационного персонала и войсковых испытаний Минобороны России, ведущего лётчика авиагруппы высшего пилотажа «Соколы России» заслуженного военного лётчика Российской Федерации полковника Александра Гостева.

Лучшим в номинации «Орлиный глаз» (лучший расчёт комплекса с беспилотным летательным аппаратом) стал расчёт комплекса с беспилотными летательными аппаратами малой дальности «Орлан-10» 924-го Государственного центра беспилотной авиации Минобороны России. Начальник расчёта – старший оператор майор Сергей Попов, старший оператор капитан Сергей Парубец, оператор старший лейтенант Константин Банин, оператор старший лейтенант Антон Шуклин и техник прапорщик Валерий Ефимов.

В номинации «Морской волк» (лучший командир корабля) победил командир малого ракетного корабля «Зелёный Дол» капитан 3 ранга Владимир Дербетов.

Номинация «Патриот Отечества» определяет лучший патриотический проект. В этом году им стала информационно-пропагандистская военно-патриотическая акция «Агитпоезд «Армия Победы». В числе награждённых – начальник состава, заместитель начальника Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Алексей Цыганков, солист Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова народный артист России Василий Штефуца и руководитель Департамента транспортного обеспечения Минобороны России полковник Александр Ярошевич.

За лучший молодёжный проект, связанный с Вооружёнными Силами, в номинации «Молодая гвардия» лауреатом фестиваля стало Всероссийское детско-юношеское военно-патриотическое общественное движение «Юнармия». Награду принял начальник его Главного штаба олимпийский чемпион 2014 года по бобслею лейтенант Дмитрий Труненков.

В номинации «По высшему разряду» (лучший специалист материально-технического обеспечения) победил заместитель начальника управления железнодорожных войск ЮВО – начальник оперативного отдела (начальник штаба строительства железной дороги направления Журавка – Миллерово) полковник Юрий Хорт. Под его руководством рекордными темпами было организовано выполнение задачи, имеющей важное значение не только для увеличения грузоперевозок на южном направлении, но и для укрепления безопасности юго-западных рубежей нашей страны.

В традиционной номинации «Армейская династия» (военная служба поколений) в финал вышла семья Севостьяновых. Заслуженный военный лётчик генерал-лейтенант Виктор Севостьянов прошёл большой путь от рядового лётчика-инструктора до командующего 4-й Краснознамённой армией Военно-воздушных сил и противовоздушной обороны России. Его сын Максим – заместитель командира истребительного авиационного полка. Юле Севостьяновой всего десять 10 лет, но она уже вступила в ряды «Юнармии» и хочет обязательно продолжить ратные традиции семьи. Девочка сказала на награждении, что у них в семье все военные и она тоже будет обязательно служить Родине.

Надо отметить, что финалистов фестиваля-конкурса в рамках видео-конференц-связи поздравили с победой военнослужащие, которые несут службу на авиабазе Хмеймим и острове Котельном.

Награждение стало для всех настоящим праздником, ведь перед участниками и гостями фестиваля выступили известные эстрадные коллективы и звёзды российской сцены, ведущие ансамбли Мин­обороны России, в их числе хор юнармейцев Военного университета Минобороны России.