Инцидент в Дейр-эз-Зоре

В Сирийской Арабской Республике сохраняется сложная военно-политическая обстановка. В ряде провинций полевые командиры вооружённых формирований «умеренной оппозиции» нарушают режим прекращения боевых действий, что ведёт к новым человеческим жертвам и затрудняет борьбу с террористическими группировками.

Согласно распространённой вечером в субботу информации российского Центра по примирению враждующих сторон, за сутки было зафиксировано 55 нарушений режима прекращения боевых действий со стороны незаконных вооружённых формирований (НВФ) в провинциях Алеппо (27), Дамаск (11), Хама (7), Латакия (6), Хомс (2), Эль-Кунейтра (1) и Деръа (1). Всего с начала возобновления режима прекращения боевых действий он был нарушен 199 раз со стороны НВФ.

В провинции Алеппо бандформирования из самодельных реактивных систем залпового огня, миномётов и ПТУР обстреляли, в частности, девять кварталов провинциального центра, торговый центр «Кастелло», газовый и цементный заводы. А в провинции Хомс боевики обстреляли населённый пункт Тейб-Гарбия и квартал Баяза провинциального центра из РСЗО БМ-21 и миномётов.

Российские ВКС и ВВС Сирии, подчеркнули в российском Центре по примирению, по оппозиционным военизированным формированиям, заявившим о прекращении боевых действий и сообщившим в российский или американский центры примирения сведения о своём расположении, удары не наносили.

Сотрудники российского Центра по примирению продолжают усилия по продвижению национального примирения. В течение суток, как было сообщено в субботу, подписаны соглашения о примирении с представителями четырёх населённых пунктов в провинции Латакия. Продолжены мероприятия по примирению в населённом пункте Муаддамиет-эш-Ших в столичной провинции Дамаск. Количество городов и селений, присоединившихся к процессу примирения, увеличилось до 627.

Малообеспеченным семьям населённого пункта Манзуль в провинции Хомс доставлен гуманитарный груз: сахар, мука, рис, мясные и рыбные консервы, чай, имущество КЭС и медицинское имущество общей массой более двух тонн (в одном из таких гуманитарных конвоев находился специальный корреспондент «Красной звезды» Александр Колотило, проехавший по сирийским дорогам 700 км; его репортаж читайте в ближайшем номере).

К оказанию гуманитарной помощи населению Сирии подключилась Белоруссия. В воскресенье белорусское МЧС и российский Центр по примирению провели совместную акцию: белорусский Ил-76 приземлился на авиабазе Хмеймим с 45 тоннами одежды, обуви, консервов, медикаментов и медоборудования, предметов первой необходимости. «Особенно приятно, что в грузе есть детская одежда и обувь и что помощь подоспела к новому учебному году, который начинается в Сирии 18 сентября», – сказал на аэродроме посол Белоруссии в Сирии Александр Пономарёв. По его информации, помощь будет доставлена в Алеппо, Латакию и Дамаск, в лагеря для внутренних перемещённых лиц, в детские приюты и больницы.

Сирийское правительство гарантирует прохождение гуманитарных конвоев по подконтрольной ей территории, однако до настоящего времени не решён вопрос обеспечения безопасности прохождения конвоев по территории, контролируемой силами «умеренной оппозиции», влияние на которую имеют только США.

Руководством российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике в адрес главы межведомственной делегации США в Женеве У. Вуда направлено письмо с информацией о срыве «умеренной оппозицией» режима прекращения боевых действий. Сообщено также о скоплении боевиков на севере провинции Хама и возможных попытках проведения ими наступательных действий.

В Дейр-эз-Зоре в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек ранены

Наша справка. В пятницу, 16 сентября, в ходе видеоконференции в Национальном центре управления обороной РФ офицер сирийской правительственной армии сообщил, что в провинции Хама продолжаются обстрелы из стрелкового оружия и тяжёлого вооружения как по позициям правительственных войск, так и по населённым пунктам. «Бандформирования не выполняют взятые на себя обязательства о прекращении боевых действий», – с горечью констатировал офицер. «По данным разведки, боевики стягивают силы и средства в районы Тайбет-Эль-Имам, Мардес, Каукаб с целью возобновления наступательных действий на наши позиции и выхода на северные окраины города Хама. Наступление ожидается в ближайшие сутки», – уточнил офицер.

В сохраняющейся в Сирии напряжённой ситуации странную, мягко говоря, позицию заняло военное ведомство США, которое фактически, как считают независимые наблюдатели, саботирует достигнутые в Женеве российско-американские договорённости. Некоторые эксперты объясняют это разногласиями между государственным департаментом и Пентагоном. Если Джон Керри, уходящий с Бараком Обамой в отставку, склонен к достижению компромисса с Россией по сирийской тематике, предполагают аналитики, то Эштон Картер намерен сохранить свой пост в случае избрания Хиллари Клинтон президентом. Отсюда его жёсткая в угоду Клинтон позиция. Не будем дискутировать, так ли это, но налицо нежелание американской стороны координировать с Россией свои действия по противодействию террористическим группировкам на территории Сирии.

Следствием этого стал трагический инцидент в минувшую субботу. В период с 17.00 по 17.50 по московскому времени (в РФ и САР время одинаковое) в 6 км южнее аэродрома города Дейр-эз-Зор ВВС международной коалиции (2 F-16, 2 A-10 и 1 ударный беспилотник) было нанесено 4 удара по подразделениям правительственных сил, находящихся в окружении отрядов боевиков ИГ. Самолёты вошли в воздушное пространство Сирии со стороны иракской границы. По информации, полученной российской стороной от сирийского командования в Дейр-эз-Зоре, в результате удара погибли 62 сирийских военнослужащих и около 100 человек ранены. По странному «совпадению» сразу после нанесения авиаудара боевики ИГ перешли в наступление. В районе аэродрома, куда на протяжении длительного времени сбрасывалась на парашютах гуманитарная помощь местным жителям, в эти выходные шли ожесточённые бои.

Как доложил в субботу начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко в ходе сеанса видео-конференц-связи с Национальным центром управления обороной РФ, с получением информации от сирийской стороны командующий группировкой войск вышел на связь с центром совместных операций в Эль-Удейке в Катаре и потребовал немедленного прекращения нанесения ударов, в результате чего в 17.50 удары были прекращены. «После нанесения ударов боевики ИГИЛ перешли в наступление в данном районе… С 19 часов самолёты ВКС России оказывают авиа­ционную поддержку сирийским подразделениям, нанося удары по ИГИЛ. В настоящее время нанесено 10 авиационных ударов», – заявил генерал-лейтенант Савченко.

В связи с инцидентом начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенант Сергей Рудской (на снимке справа) заявил журналистам: «Полагаем, что данный инцидент с большими человеческими жертвами стал возможным ввиду незнания обстановки американской стороной и нежеланием американской стороны координировать с Россией свои действия по противодействию террористическим группировкам на территории Сирии».

PS. Судя по поступавшим на момент подписания номера в редакцию сообщениям из Сирии, ситуация там в воскресенье принципиальных изменений не претерпела. Размежевания вооружённых формирований «умеренной оппозиции» и террористических группировок не наблюдается. Боевики не прекращают провокационных действий.