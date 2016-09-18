Звёздный десант в Туле

Первый канал совместно с Министерством обороны России в лице Главного управления по работе с личным составом ВС РФ, командованием ВДВ, руководством Тульской области и города-героя Тулы провёл двадцатую по счёту акцию «Первый в армии!».

В ней по традиции приняли участие известные ведущие Первого канала российского телевидения во главе с руководителем проекта, советником гендиректора Первого канала, популярные артисты эстрады и кино, поэты и писатели, олимпийские чемпионы, члены Общественного совета при Минобороны России. Почётными гостями юбилейной акции стали статс-секретарь – заместитель министра обороны РФ Николай Панков, начальник Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин, начальник Главного управления по работе с личным составом ВС РФ генерал-майор Михаил Смыслов.

Напомним, что военно-патриотическую акцию «Первый в армии!» Первый канал проводит с 1997 года. Медийные лица отечественного телевидения с тех пор ежегодно приезжают в воинские соединения, чтобы морально поддержать тех, кто стоит на защите Отечества, их родных и близких, самим познакомиться и рассказать об условиях их службы и быта. Гостей уже встречали в Таманской и Кантемировской дивизиях, в Рязанском воздушно-десантном училище, 45-м гвардейском полку спецназа ВДВ, дивизии РВСН в Тверской области, на Северном и Балтийском флотах, в бригаде морской пехоты СФ в Севастополе, в дивизии ВДВ в Новороссийске и в других точках, где проходят службу «вежливые люди».

Первый канал десять лет назад уже бывал в Туле. На этот раз гости не только встречались с воинами-десантниками, но и выступили в Тульском кремле перед жителями города

Надо сказать, что в Тулу десять лет назад уже высаживался звёздный десант. На этот раз гости не только встречались с воинами-десантниками, но и выступили в Тульском кремле перед жителями города.

Итак, вот реперные точки, по которым строился маршрут десанта: полигон Тесницкое 106-й гвардейской Краснознамённой ордена Кутузова II степени воздушно-десантной дивизии, её 51-й гвардейский парашютно-десантный полк им. Дмитрия Донского, АО «Конструкторское бюро приборостроения им. академика А.Г. Шипунова» в Туле – одно из крупнейших предприятий оборонной промышленности России, ООО «Щегловский вал» — производственное предприятие АО «КБП», открывшееся 1 сентября, возрождённое после закрытия в 1960 году Тульское суворовское военное училище, обновлённый стадион «Металлург» и красивейший Тульский кремль. Чтобы везде успеть, десант разделился на три отряда.

Знакомство с ратными буднями «голубых беретов» началось с полигона 106-й гвардейской воздушно-десантной дивизии. Здесь телеведущие Дмитрий Дибров, Алексей Лысенков, Лариса Вербицкая, Михаил Мамаев, актёр, режиссёр, президент Ассоциации каскадёров России, член Общественного совета при Минобороны России Александр Иншаков, поэт, актёр Владимир Вишневский, актёры Сергей Пускепалис и Никита Высоцкий, певец Денис Майданов, участники проекта Первого канала «Голос», двукратные олимпийские чемпионы Евгений Тищенко и Яна Егорян, 9-кратный рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, 23-кратный рекорд­смен России, президент Академии чемпионов, основатель силового шоу «Русские Богатыри» Александр Муромский, а всего не менее 150 участников акции смогли увидеть различные виды оружия, которое разрабатывает тульское «Конструкторское бюро приборостроения», испытать свою меткость в стрельбе практически из всех видов оружия, в том числе из самых новейших.

Подробно об акции в Туле мы расскажем в очередном номере на полосе «Культура».



Тула – Москва