На юго-западном направлении

Начальник Генерального штаба Вооружённых Сил

Российской Федерации –

первый заместитель министра обороны РФ

генерал армии Валерий ГЕРАСИМОВ:

«Главной целью учения «Кавказ-2016» являлась отработка вопросов подготовки и применения группировок войск (сил) для обеспечения военной безопасности России на юго-западном стратегическом направлении».

Военачальники рассказали об особенностях и подготовке к стратегическому командно-штабному учению «Кавказ-2016», последующих действиях войск обозначения и организации их всестороннего обеспечения, а также огласили предварительные итоги. Главный из них состоит в том, что штабы и привлечённые войска обозначения, получив необходимую практику действий в современных условиях, продемонстрировали готовность к выполнению задач по предназначению.

Подготовительный период

Чем тщательнее готовится мероприятие, тем больший эффект от его проведения. Это правило применимо и к учениям. Однако ещё лет пять назад даже на подготовку учений стратегического масштаба отводилось гораздо меньше времени. К СКШУ «Кавказ-2016», сообщил генерал армии Валерий Герасимов, начали готовиться в феврале 2016 года. Тогда в Южном военном округе была проведена внезапная проверка, выявлены проблемные вопросы, проведён соответствующий разбор, и с учётом этого ЮВО приступил к плановой подготовке к учению.

В марте и в июле на одном и том же фоне оперативно-стратегической обстановки прошли стратегические командно-штабные тренировки, а в августе – 12 специальных учений по видам обеспечения, учитывая, что в ходе самого СКШУ на тщательную проработку вопросов МТО времени не остаётся. Целесообразность проведения таких специальных учений перед СКШУ, отметил генерал армии Дмитрий Булгаков, подтверждается практикой. Ведь если боевые подразделения и части в динамике учения только учатся, то части и подразделения МТО выполняют двойную задачу: и учатся, и реально обеспечивают войска и силы. Вот такое реальное обеспечение и отрабатывалось в ходе 12 специальных учений.

При подготовке к учению была создана полноценная группировка необходимых сил и средств МТО из армейского и войскового звеньев.

За неделю до учения, напомнил начальник Генерального штаба, прошла внезапная проверка Южного военного округа, в ходе которой были проведены заблаговременная подготовка операции на юго-западном стратегическом направлении и её планирование. Так что впоследствии в ходе самого учения органы управления – штабы округа, армии, Черноморского флота, Каспийской флотилии просто уточняли свои решения по развивающейся обстановке.

– Во время внезапной проверки мы заодно проверили готовность и субъектов федерации, – отметил генерал армии Валерий Герасимов. – С ними проводились тренировки, создавались штабы обороны в каждом субъекте с проработкой алгоритмов деятельности этих штабов по руководству мобилизацией у себя в субъекте и организации территориальной обороны.

По словам начальника Генштаба, тема территориальной обороны, которая развёртывается в военное время, в центре внимания уже два года. В этих целях в каждом субъекте РФ созданы формирования на военное время, приписаны личный состав и техника народного хозяйства, подготовлены запасы вооружения, боеприпасов, ракет и т.д. Кроме Министерства обороны, в её организации принимают участие МВД, ФСБ, Росгвардия, МЧС. От Вооружённых Сил в систему территориальной обороны могут войти военно-учебные заведения, базы хранения вооружения и техники, какие-то иные структуры, которые остаются в тылу. Задача формирований территориальной обороны – охрана важных объектов или районов. К примеру, позиционного района дивизии РВСН.

Продолжая тему отработки мобилизационных вопросов, начальник Генштаба отметил, что, кроме того, в Мурманской и Архангельской областях был проведён призыв граждан из запаса. Из них сформировали подразделения территориальной обороны, которые затем авиацией перебросили в ЮВО, где они перешли в оперативное подчинение командованию Южного военного округа и выполняли его задачи. Так, в Крым с Северного флота прибыла рота территориальной обороны для охраны аэродрома.

– Это подразделение произвело очень хорошее впечатление, – отметил генерал армии Валерий Герасимов. – И по экипировке, и по дисциплине, и по настрою людей.

Вопросы отрабатывались не только в тактическом звене, но и с каждым субъектом РФ, где проходило учение. Так что «Кавказ-2016» стал очередным шагом в развитии системы территориальной обороны.

Также в ходе СКШУ была апробирована новая система мобилизационной подготовки резервистов.

К 5 сентября округ уже был всесторонне подготовлен к СКШУ.

С учётом сирийского опыта

В ходе самого учения, состоявшего из двух этапов (планирование операции и управление войсками в ходе действий), основное внимание было уделено планированию и управлению войсками и силами флота в условиях современного боя с учётом опыта боевых действий в Сирии.

– Посреднический аппарат, помощники и заместители руководителя учения всячески приветствовали неординарные, нестандартные действия участников СКШУ – как органов управления, так и войск (сил), причём на всех уровнях: от командира взвода до командующего, – пояснил начальник Генерального штаба. – Мы не можем действовать по шаблону. Надо искать нестандартные варианты решения, которые приводят к достижению поставленной цели.

Большое внимание в ходе СКШУ было уделено отработке логистических задач – переброске материальных средств, техники и личного состава на большие расстояния, подчеркнул генерал армии Дмитрий Булгаков. Задействовали при этом все виды транспорта: железнодорожный, авиационный, морской, речной, автомобильный.

– Исходя из того замысла, который был утверждён начальником Генерального штаба, мы отрабатывали на этих учениях весь спектр – 40 оперативных задач, которые возлагались на структуры МТО, – сообщил генерал армии Булгаков. – Начиная с преодоления барьерных рубежей с наведением различных видов переправ...

Кстати, о переправах. Летом этого года НАТО проводила крупнейшее за последнее время учение в Польше «Анаконда-2016». В ходе учения была наведена мостовая переправа через Вислу за 1 ч 52 мин. длиной порядка 350 метров. Так вот, наши инженерные войска в ходе СКШУ «Кавказ-2016» на полигоне Прудбой возвели переправу через Волгу длиной 610 м за 27 минут!

«Противнику» предоставили фору

Высадка десанта условного противника на полигоне Опук, о которой сообщала «Красная звезда» и которая стала кульминационным моментом учения, – это элемент допущения в учебных целях.

Ведь по-хорошему, отметил генерал армии Валерий Герасимов, этот десант не должен дойти до нашего Черноморского побережья, откуда бы он ни следовал.

Десантный отряд противника до наших черноморских берегов не дойдёт

– Как только он заходит в Чёрное море, тут же Черноморский флот (кстати, действия ЧФ на брифинге получили высокую оценку со стороны начальника Генштаба) должен быть способен поразить его на маршрутах выдвижения, начиная с портов погрузки. И флот показал, что он в состоянии это сделать. Для этого у ЧФ есть всё: средства разведки, которые обнаруживают противника на 350-500 км, и средства поражения: береговой комплекс «Бастион», подводные лодки с «Калибрами», морская авиация, стратегическая авиация с крылатыми ракетами.

– То есть десантный отряд противника до наших черноморских берегов не дойдёт, – резюмировал генерал армии Валерий Герасимов.

Однако в целях тренировки береговых войск и нашей морской пехоты, которой поручили роль неприятеля, десант всё же высадился. Это позволило отработать огневое поражение десанта в ближней морской зоне, с началом высадки. И обороняющиеся ­войска в полной мере показали свои возможности и выучку. При розыгрыше боевых действий десант был сброшен в море в результате контратаки и высадки тактических воздушных десантов обороняющимися силами.

– Оборонительная операция должна быть активной и предусматривает целый ряд превентивных действий, – подчеркнул генерал армии Валерий Герасимов. – Ведь инициатива у наступающей стороны. А обороняющийся поставлен в определённые рамки, ему надо угадать направление главного удара и т.д. Теория военного искусства развивается, и грань между обороной и наступлением всё больше размывается. В ходе оборонительной операции на отдельных направлениях предусматриваются превентивные активные наступательные действия.

«Кавказские» особенности

В отличие от СКШУ «Центр-2015» в нынешнем учении была морская составляющая.

В ходе учения проводились практические пуски ракет «Калибр», «Бастион», а также С-400. Отрабатывалась система разведки и поражения целей с использованием КРУС «Стрелец» и БЛА, когда информация о цели поставлялась на самолёты ударной авиации, барражирующие в воздухе.

Наряду с отработкой вопросов огневого поражения в рамках единой информационной системы (сбор информации, распределение целей, организация огневого поражения) впервые пристальное внимание уделялось информационному противоборству. Как отметил начальник Генерального штаба, в нынешних условиях информационное противоборство сопоставимо с огневым поражением, а на некотором этапе может и превалировать над последним.

Общей же чертой с предыдущим СКШУ является отработка отражения массированного авиационного удара (100-120 самолётов) и приёмов борьбы с крылатыми ракетами всех видов базирования и на всех этапах применения. Неизменными остаются и критерии оценки действий штабов в ходе учения. Они определены соответствующими руководящими документами. Их требования проверяемым или обучаемым известны.

Сейчас идёт анализ эффективности использования на прошедшем СКШУ автоматизированных систем управления. В связи с этим начальник Генерального штаба на брифинге подчеркнул, что на каждом уровне управления система должна быть своя, оптимально подходящая соответствующему командиру, улучшающая качество управления подразделениями, а не создающая какие-то помехи.

...Впереди – итоговая проверка, затем подготовительный период и новый учебный год с 1 декабря, главным событием которого станет стратегическое командно-штабное учение «Запад-2017».