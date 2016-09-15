«Морское взаимодействие»

Отряды боевых кораблей ВМФ России и ВМС Народно-освободительной армии Китая покинули порт Чжаньцзян и взяли курс в назначенные районы для проведения активной морской фазы учения.

Экипажам предстоит отработать совместные действия по организации всех видов обороны кораблей на незащищённом рейде, поиску, спасению, конвоированию и освобождению судов, обнаружению и распознаванию целей в рамках отработки эпизода ПВО. Планируется выполнить совместные артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям. На заключительном этапе учения будет осуществлена совместная высадка морского и воздушного десанта на необорудованное побережье в провинции Гуандун.

По информации штаба объединённого руководства учением, в манёврах принимают участие две подводные лодки ВМС НОАК, до 20 надводных кораблей, более 20 самолётов и вертолётов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортёров и броневых амфибий.

Накануне совместная тренировка по блокированию и уничтожению незаконных вооружённых формирований прошла на полигоне морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая. Как сообщил начальник отдела информационного обеспечения пресс-службы Восточного военного округа по Тихоокеанскому флоту капитан 2 ранга Владимир Матвеев, в ходе учения военнослужащие морской пехоты России и Китая при поддержке бронетехники освободили опорный пункт, захваченный условными террористами. В мероприятии боевой подготовки было задействовано свыше 120 военнослужащих и около десяти единиц бронетехники. Все задачи были успешно выполнены, командование отметило слаженность действий морских пехотинцев двух стран.

В рамках учения морские пехотинцы России и Китая также успешно отработали ряд других эпизодов. Как заявил заместитель начальника штаба соединения морской пехоты Тихоокеанского флота подполковник Сергей Шиманкин, были выполнены упражнения контрольных стрельб из пистолетов, автоматов и винтовок. «Были стрельбы и полоса препятствий, подъём на здание и спуск, а также имитация десантирования с вертолёта по специальному тросу», – сообщил он.

Китайская сторона также представила морским пехотинцам Тихоокеанского флота выставку вооружений и военной техники, стоящих на вооружении морской пехоты ВМС Народно-освободительной армии Китая. Российским военнослужащим были продемонстрированы различные образцы стрелкового оружия, бронемашин и плавсредств.

В манёврах принимают участие две подводные лодки, до 20 кораблей, более 20 самолётов и вертолётов, свыше 250 морских пехотинцев, 12 бронетранспортёров и броневых амфибий

Участники российско-китайского учения успешно отработали и элементы борьбы за живучесть корабля. На учебно-тренировочном комплексе военнослужащие аварийно-спасательных групп кораблей двух стран отработали действия по ликвидации аварийных ситуаций. В частности, морякам приходилось бороться с поступлением воды в отсек от полученной пробоины и пожаром в специально смоделированном машинном отделении. Выполнение задач было максимально приближено к реальности: вода через пробоины поступала в отсек под давлением свыше четырёх килограмм на квадратный сантиметр, а температура в условно горящем машинном отделении поднималась до 200 градусов Цельсия. Аварийно-спасательные группы из России и Китая успешно справились с поставленными задачами.

В рамках российско-китайского учения моряки двух стран провели и серию спортивных соревнований. В футбольном матче российские моряки одержали победу, а в состязаниях по настольному теннису и перетягиванию каната уступили сборным военнослужащих ВМС Народно-освободительной армии Китая.

Как считает экс-секретарь Совета Безопасности РФ, академик РАН Андрей Кокошин, участие России в учении «Морское взаимодействие-2016» стало демонстрацией политической поддержки Китая. «Российско-китайское взаимодействие в военно-морской сфере не сводится лишь к Азиатско-Тихоокеанскому региону, имели место учения флотов России и Китая в Средиземном море – при сильном политико-военном давлении на Россию со стороны США и других западных государств в условиях украинского кризиса», – сказал он, отметив, что учение «Морское взаимодействие–2016» носит масштабный и многоплановый характер с привлечением довольно значительных сил и средств. Этому учению предшествовало очень важное политическое заявление со стороны России о том, что она поддерживает Китай в непризнании решения Гаагского арбитражного суда по спорным островам Южно-Китайского моря, отметил академик. «Это важная демонстрация политической поддержки Китая в условиях обострения обстановки в зоне Южно-Китайского моря, где США создали ситуацию высокого уровня конфронтации с КНР», – заключил Кокошин.