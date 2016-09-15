Тернистый путь к миру

Российский Центр примирения враждующих сторон в Сирийской Арабской Республике продолжает целенаправленную работу по нормализации обстановки. К сожалению, усилия по установлению режима прекращения боевых действий сталкиваются со значительными трудностями из-за провокаций незаконных вооружённых формирований.

Общее число населённых пунктов, присоединившихся к процессу примирения в Сирии, увеличилось до 616. Переговоры о присоединении к режиму прекращения боевых действий ведутся с полевыми командирами отрядов вооружённой оппозиции в провинциях Дамаск, Хомс, Эль-Кунейтра и Алеппо. Количество вооружённых формирований, заявивших о своей приверженности принятию и выполнению условий прекращения боевых действий, - 69.

Вместе с тем в среду, как сообщил журналистам первый заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба Вооружённых Сил РФ генерал-лейтенант Виктор Познихир, режим прекращения боевых действий в Сирии неоднократно был нарушен. Однако вооружённые силы САР не поддавались на провокации и ответных действий не предпринимали.

«Некоторые вооружённые отряды, подконтрольные США, такие, как «Ахрар аш-Шам», прямо заявили о нежелании прекращать огонь. Наибольшее количество нарушений связано именно с этими отрядами», - отметил генерал-лейтенант Познихир в среду на брифинге в Национальном центре управления обороной РФ. При этом он подчеркнул, что российская сторона осознаёт важность безусловной реализации достигнутых РФ и США договорённостей и выступила за продление ещё на 48 часов режима прекращения боевых действий на всей территории Сирии.

ВКС РФ уничтожили около 250 боевиков ИГ, готовивших наступление на Пальмиру

Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенант Владимир Савченко в среду по видео-конференц-связи доложил первому заместителю начальника ГОУ, что в Сирии за истекшие сутки зафиксировано 37 обстрелов позиций правительственных войск, подразделений народного ополчения и гражданских объектов. Из них в провинции Алеппо - 15 обстрелов (в том числе в провинциальном центре - 10), в горной Латакии - 3, в провинции Дамаск - 5, в Хаме - 8, Деръа - 2, Хомсе - 4.

Вступление в силу режима прекращения огня не означает, что вооружённые отряды «Исламского государства» (ИГ) смогут беспрепятственно действовать на сирийской земле. Борьба с ИГ продолжается. Во вторник ВКС России нанесли удары в районе севернее Пальмиры (восток провинции Хомс), где боевики ИГ сконцентрировались для наступления на этот город, рассказал журналистам Виктор Познихир. Боевики потеряли до 15 пикапов с крупнокалиберными пулемётами и зенитными установками и 250 человек.

Наша справка. В понедельник, 12 сентября, вступил в силу пакет российско-американских договорённостей, согласованных в ходе серии консультаций. Перемирие должно продлиться 48 часов, а затем ещё 5 дней. После этого к практической деятельности приступит Совместный исполнительный центр, в рамках которой военные России и США будут осуществлять координацию ударов по целям запрещённых в РФ и других странах террористических группировок «Джебхат ан-Нусра» (ныне именует себя «Джебхат Фатх аш-Шам»), «Исламское государство» и иных террористических формирований в согласованных районах, где действия авиации САР будут приостановлены.



Сложная обстановка сохраняется в районе города Алеппо. Начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в среду по видео-конференц-связи подтвердил заявление сирийской стороны о её готовности 15 сентября с 9 часов утра (в Дамаске и Москве время одинаково. - Ред.) «осуществить одновременно с отрядами умеренной оппозиции поэтапный синхронный отвод вооружения, военной техники и личного состава от дороги Кастелло в соответствии с ранее достигнутыми договорённостями». «Отвод будет осуществлён для обеспечения беспрепятственного пропуска гуманитарных грузов в восточную часть Алеппо», - пояснил Владимир Савченко.

Вызывает сомнения способность американской стороны выполнить свою часть обязательств

Он также сообщил, что 14 сентября с 15 часов начался миномётный обстрел наблюдательного пункта около дороги Кастелло. В связи с тем, что при этом была уничтожена станция спутниковой связи, доклад представителя сирийской правительственной армии был сорван. Складывающаяся ситуация создаёт угрозу отводу войск от трассы Кастелло на установленные достигнутыми договорённостями расстояния, что позволило бы создать в районе автодороги демилитаризованную зону.

На брифинге в Москве было также сообщено, что российские военнослужащие обсудят с коллегами из США активизацию работы с «умеренной оппозицией». Для разговора между начальником российского Центра по примирению в САР и руководителем аналитической военно-политической группы США в Аммане был восстановлен канал прямой связи.

Генерал-лейтенант Познихир акцентировал внимание журналистов на том, что Россия полностью выполняет взятые на себя обязательства по соглашению с США, тогда как американские партнёры не в полной мере справляются с возложенным на них разграничением формирований террористических группировок и «умеренной оппозиции». У России, указал он, вызывает сомнения способность американской стороны выполнить свою часть обязательств - разделить отряды «умеренной оппозиции» и «Джебхат ан-Нусры». Наоборот, констатировал первый заместитель начальника ГОУ, «налицо тенденция к объединению террористических отрядов, о чём свидетельствует увеличение количества обстрелов».

Наша справка. Ранее в среду заместитель начальника российского Центра по примирению полковник Сергей Капицын, находящийся в Алеппо, доложил первому заместителю начальника ГОУ по видео-конференц-связи, что во вторник состоялась передача представителям Сирийского Общества Красного Полумесяца контрольно-пропускного пункта на автотрассе Кастелло. Однако ночью боевики совершили поджог КПП, в результате чего два человека из числа охраны получили ожоги различной степени тяжести. Это вынудило проводить на КПП восстановительные работы.

Согласно информации Сергея Капицына, для охраны КПП и его персонала были выделены подразделения от отрядов народного ополчения «Бустан» и «Щит» общей численностью 20 человек.

В соответствии с российско-американскими договорённостями до передачи КПП под руководство представителям ООН передвигаться по дороге смогут только грузовые автомобили, проверенные и опломбированные мониторинговой миссией ООН. При этом персонал Сирийского Общества Красного Полумесяца будет проверять целостность пломб и обеспечивать беспрепятственный пропуск машин с гуманитарными грузами.



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В ходе предыдущего брифинга (13 сентября) Виктор Познихир сообщил, что Россия направила в Алеппо средства артиллерийской разведки для фиксации обстрелов. Решение об этом было принято по просьбе сирийской стороны - в понедельник в ходе видеомоста представитель высшего национального комитета в Алеппо бригадный генерал Назар Мохаммед Саид обратился с такой просьбой к начальнику ГОУ Генерального штаба ВС РФ генерал-лейтенанту Сергею Рудскому. И уже на следующий день генерал-лейтенант Познихир поручил начальнику российского Центра по примирению враждующих сторон генерал-лейтенанту Владимиру Савченко «проинформировать сирийских коллег о том, что в соответствии с их просьбой в район города Алеппо направлены средства артиллерийской разведки для фиксации фактов обстрелов и нарушений режима прекращения боевых действий».

На снимке: сирийские военнослужащие, август 2016 г.