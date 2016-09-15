Психология обаяния

Рядовой контрактной службы Наталья Айрапетянц была очень удивлена, когда узнала, что её фотография участвует в состязании на сайте «Красной звезды».

До завершения конкурсного голосования оставалось всего семь дней, и Наталья опасалась, что не наберёт нужных для победы голосов. Однако сослуживцы, узнав о проблеме, успокоили девушку: «У тебя ещё целая неделя впереди, вот увидишь, этого хватит».

– В итоге голосовали за меня, как выяснилось, и Севастополь, и Москва, и Ярославль, и Питер с Краснодарским краем, – улыбаясь, вспоминает Наталья. – Поддержали меня очень многие, особенно в нашей части. Только благодаря дружеской помощи и особой корпоративной военной солидарности я и победила в конкурсе. Голосование проводилось в канун Дня ЧФ, и моряки-черноморцы также отдали мне немало своих голосов. Это очень трогательно.

Наталья служит связистом-радиотелеграфистом в воинской части, расположенной в Севастополе. В силу специфики выполняемых задач военнослужащим регулярно приходится прыгать с парашютом, спускаться под воду, совершать многокилометровые марш-броски. Часть всего два года назад передислоцирована в Крым из Туапсе, и примерно столько же времени рядовой Айрапетянц несёт в ней службу по контракту.

– До того как заключить контракт и надеть военную форму, я три года работала в этом же коллективе в качестве гражданского специалиста на должности психолога, – рассказывает Наталья. – Однако досконально разобраться в психологической сущности воинского коллектива может только человек в погонах. Необходимо прочувствовать это. Гражданский человек смотрит на военную службу со стороны, для него многое остаётся непонятным. Я осознала, что если хочу работать максимально эффективно, то следует подписывать контракт.

После принятия на военную службу Наталья приступила к освоению своих новых обязанностей в качестве радиотелеграфиста. Для девушки с музыкальным образованием и хорошим слухом не составило труда запомнить «напевы» азбуки Морзе. Вникнуть в хитрости работы на технике связи помогли старшие товарищи. При этом занятий психологией Наталья не оставила.

– Наталья Юрьевна достойно выполняет свои функциональные обязанности, активно изучает работу на станции, а в качестве дополнительных обязанностей на неё возложена психологическая работа в части, в том числе тестирование военнослужащих при убытии в командировки, на боевую службу, учения, – поясняет заместитель командира части по воспитательной работе капитан Вячеслав Кузнецов. – У нас часть постоянной боевой готовности, и объём работ в этой сфере достаточно велик, однако Наталья справляется с поставленными перед ней задачами. Также внештатно занимается вопросами военной ипотеки в части. Ответственный и трудолюбивый работник, выполняет все возложенные на неё обязанности с полной отдачей и в срок.

Досконально разобраться в психологической сущности воинского коллектива может только человек в погонах

При этом у Натальи хватает сил заниматься и художественной самодеятельностью, она заняла первое место в конкурсе песни и пляски Черноморского флота в 2015 году с песней «Офицерские жёны». Кроме того, с момента подписания контракта девушка стала активно заниматься физкультурой – в части предъявляются особые требования к физической форме военнослужащих. Недавно Наталья прошла курс воздушно-десантной подготовки и готовится к выполнению первого прыжка с парашютом. Как признаётся сама девушка, ВДП пройти было нелегко, для неё это был кропотливый труд, требующий максимума старания. Однако все зачёты успешно сданы, и Наталье не терпится поскорее наполнить синевой купол.

– Только надев форму, я окончательно поняла, насколько это непростая доля – быть военнослужащим, – рассказывает Наталья. – Это внезапные тревоги, ранние подъёмы, иной раз трудишься сутки без сна. Воинский коллектив постоянно находится под моим наблюдением. В дальнейшем я намерена подготовить научную работу на основе полученных на службе данных.

Два года назад, до того как часть была переведена в Севастополь, здесь служили военнослужащие срочной службы. Сейчас она укомплектована контрактниками. С точки зрения работы психолога, это совершенно меняет подходы и методики. Кроме того, для всех кандидатов на прохождение службы по контракту в части обязательно тестирование у Натальи, которая затем представляет соответствующие рекомендации командирам подразделений.

– Я очень хотела служить здесь, – говорит Наталья. – За минувшие два года нисколько не разочаровалась в своей новой работе, очень довольна осознанным выбором. Теперь, когда добилась своего, необходимо стремиться дальше – мечтаю стать офицером.