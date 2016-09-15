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Волевая мировая

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Волевая мировая

ЦСКА открыл сезон в Лиге чемпионов гостевой ничьей на выезде

Болельщики армейского коллектива уже привыкли к тому, что их любимцы постоянно играют в групповом раунде главного клубного турнира Европы. Безусловно, одна из сильнейших команд России заслуживает места в Лиге чемпионов. Но, к сожалению, уже пять лет красно-синие не добивались успеха на полях континента. Очередную попытку переломить неприятную тенденцию подопечные Леонида Слуцкого предприняли в Леверкузене, сражаясь на стадионе «БайАрена» с местным «Байером».

Четвёртый подряд старт в основной сетке Лиги чемпионов – достижение по российским меркам приличное. Но предыдущие три захода обернулись провалом: каждый раз москвичи замыкали  квартет. Последний на данный момент выход в плей-офф датируется декабрём 2011 года. При этом в новейшей истории ЦСКА никогда не выигрывал в 1-м туре – 6 поражений и 3 ничьи. Трижды на старте турнира армейцы встречались с немецкими клубами и уступили во всех матчах с общим счётом 1:7.
BayCSKA-3Конечно, хотелось, чтобы безрадостные традиции наконец-то прервались. Тем более что  «аспириновые» – не столь грозный соперник, как разгромившая днём ранее «Ростов» мюнхенская «Бавария». Но теория и практика далеко не всегда следуют параллельными курсами. Очередной немецкий клуб ЦСКА победить на выезде не удалось.

В новейшей истории ЦСКА никогда не выигрывал в 1-м туре – 6 поражений и 3 ничьи. Четвёртая достигнута в Леверкузене

BayCSKA-4Леонид Слуцкий решил с первых минут встречи выпустить тех же футболистов, которые играли в победной встрече с «Тереком» на новой «Арене ЦСКА». Объективно говоря, это сочетание сейчас сильнейшее у красно-синих. Вне всяких сомнений, расчёт делался на то, что попытки хозяев организовать быстрый гол будут остановлены опытной армейской обороной. Увы, осуществить задуманное не удалось. Уже на 9-й минуте Мехмеди заставил капитулировать Акинфеева. Стоит отметить не только позиционную ошибку Василия Березуцкого в этот момент, но и то, что швейцарец был в явном положении «вне игры». Голкипер ЦСКА, таким образом, пропустил мяч в 38-м матче Лиги чемпионов подряд...
Не успели москвичи опомниться, как через 6 минут немцы удвоили счёт. Отличился Чалханоглу, которому помог рикошет от партнёра. Леверкузенцы давили, повергая в шок болельщиков нашей команды. Дважды Акинфеев чудом спасал ворота. Оборона красно-синих порой походила на проходной двор. Но характер у армейцев всё же есть! За две минуты (36-я и 38-я) гости сравняли счёт, забив мячи после красивых, ярких комбинаций. Дзагоев воспользовался передачей Ионова, показав незаурядный дриблинг, а Ерёменко не загубил пас Траоре, направив «снаряд» между ног вратаря «Байера» Лено, – 2:2.
BayCSKA-5Устроив немыслимые гонки, соперники сбавили ход, до конца тайма не создав опасных моментов. Перед возобновлением встречи зрители увидели сразу две замены, сделанные Роджером Шмидтом, а на 50-й минуте хозяева использовали последнюю возможность для манёвра составом. Сиюминутных дивидендов это не принесло, хотя немецкая команда в целом владела игровым преимуществом, регулярно напрягая защитную линию российской дружины и тревожа Акинфеева быстрыми выпадами и дальними ударами.
Ближе к концовке москвичи активизировались, включив высокий прессинг, пытаясь в позиционных атаках вырвать-таки столь желаемую победу. Но фортуна в тот вечер никому из соперников больше не улыбнулась.
Добившись выездной ничьей, ЦСКА достойно стартовал в Лиге чемпионов. Кстати, день в день ровно пять лет назад армейцы во Франции разошлись миром с «Лиллем» (2:2), а затем, сумев занять второе место в группе вслед за миланским «Интером», пробились в плей-офф турнира, где уступили мадридскому «Реалу» в 1/8 финала. Здорово было бы как минимум повторить такой же путь.

 

Фото Getty Images.

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